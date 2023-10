Schlagerbooom: Floris BVB-Spruch gleich zum Start – „Muss ganz ehrlich sagen“

Und da ist er also wieder: Nach langer Pause ist der ARD-„Schlagerbooom“ endlich zurück in der Dortmunder Westfalenhalle. Und wenn es nach zwei Jahren schon wieder in Dortmund glitzert und funkelt, dann darf natürlich ein Spruch zum BVB nicht fehlen.

Den lieferte „Schlagerbooom“-Gastgeber Florian Silbereisen dafür schon extrem pünktlich. Gerade einmal gut fünf Minuten waren vergangen, Silbereisen hatte die Menge in Dortmund mit einem Hitmedley eingeheizt, als er das erste Mal das Wort ergriff.

Florian Silbereisen präsentiert den Schlagerbooom aus Dortmund

„Nach 728 Tagen ist es endlich wieder so weit. Wir starten die größte Schlager-TV-Liveshow Europas“, jubelte der 42-Jährige, grüßte dann mal eben halb Europa, die „WorldWideSchlagerfamily“ und ging dann auch auf Borussia Dortmund ein.

„360 Grad gute Laune und ich muss ganz ehrlich sagen, der BVB ist Championsleague, ja, aber ihr hier, ihr seid Weltklasse“, so Silbereisen. Wahre Worte. Und das wohl in beiden Bereichen. Schließlich spielt der BVB – trotz des Sieges gegen Werder Bremen am Freitagabend – nicht gerade die Sterne vom Himmel.

Florian Silbereisen und die Stars des Abends

Die Sterne vom Himmel sangen in Dortmund dagegen Floris Schlagerstars. Und da hatte sich die ARD nicht lumpen lassen. Die Gästeliste des Abends klang wie das Who is who des deutschsprachigen Schlagers.

Ob Howard Carpendale, Ross Antony, Roland Kaiser, Maite Kelly, Santiano, Dj Ötzi, Sarah Engel oder Kerstin Ott, sie alle folgten Floris Einladung und machten sich auf den Weg nach Dortmund.

Einen ganz besonderen Auftritt legten auch Stefan Zauner, der Sänger der legendären „Münchener Freiheit“, und seine Frau Petra Manuela hin. Die beiden sangen den Gassenhauer „Ohne Dich (schlaf‘ ich heut Nacht nicht ein)“. Mal ein Auftritt, den man so schon lange nicht mehr im TV gesehen hatte, und obwohl er direkt am Anfang kam wohl einer der Ohrwürmer des Abends.