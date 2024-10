„Schlag den Star“ stößt Zuschauern bitter auf – „Lächerliches Spiel“

Nach längerer Pause kehrt die Kult-Show schlechthin auf die Bildschirme zurück: „Schlag den Star.“ Am Samstagabend (12. Oktober) treten Musiker Max Giesinger und Schauspieler Daniel Donskoy gegeneinander an, um sich ein sattes Preisgeld von 100.000 Euro zu sichern. Moderator Matthias Opdenhövel führt wie gewohnt durch die ProSieben-Sendung und die Challenges der Ausgabe.

Doch dabei wird schnell deutlich: Den Zuschauern gefällt ganz und gar nicht, was sie sehen!

„Schlag den Star“: Duell sorgt für Aufruhr

„Schlag den Star“ hat im deutschen Fernsehen echten Kultstatus erreicht. Seit 2009 lockt die Sendung bereits Zuschauer vor die Bildschirme. Mit einer Mischung aus sportlichen Herausforderungen, Geschicklichkeit und Wissen kämpfen die Stars in bis zu 15 Spielen um den Sieg. Dass auch in der jüngsten Ausgabe wieder viele Menschen die ProSieben-Show verfolgen, wird an den zahlreichen Reaktionen auf Social Media deutlich – doch nicht alle davon fallen positiv aus!

Denn: Im zweiten Spiel („Song Battle“) singen Daniel und Max je drei selbst ausgesuchte Songs – und dass, obwohl beide Kandidaten musikalische Hintergründe haben und als Sänger aktiv sind.

Auf X lassen die Zuschauer Dampf ab!

„Schlag den Star“: Fans gehen auf die Barrikaden

„Zwei Sänger in einem Song-Wettstreit, wie einfallsreich! Ich will eine ‚Schlag den Star‘-Show sehen und keine Musikshow, da gibt es genug davon. Und dass beide so sehr betonen, wie nett sie zueinander sind. Nicht mehr lange und ich schalt weg“

„Lächerliches Spiel gerade. Da gewinnt nicht der Bessere, sondern der, der seine Fans mehr mobilisieren kann“

„Wollen die jetzt den ganzen Abend singen?“

lauten nur einige der negativen Stimmen.

Andere Zuschauer hingegen sind nach wie vor von der Sendung überzeugt: „Respekt. Bisher ordentlich spannend“ oder „Beste Sendung für den Samstag. Max und Daniel sind toll“, tauschen sich User auf „X“ aus.

Sendung verpasst? Alle Folgen von „Schlag den Star“ kannst du in der Mediathek bei Joyn anschauen.