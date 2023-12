„Saw 10“ läuft im Kino – plötzlich rasten Fans aus: „Ich heule und kotze“

Seit dem 30. November läuft „Saw 10“ bzw. „Saw X“ in den deutschen Kinos. Zugegeben: Der blutige Folter-Horror-Film ist jetzt nicht gerade das, was man sich unter vorweihnachtlicher Unterhaltung vorstellt – doch das wird den Fans der mittlerweile 18 Jahre alten Reihe herzlich egal sein.

„Saw 10“ – dessen Handlung zwischen dem 1. Teil (2005) und dem 2. Teil (2006) angesiedelt ist – macht gerade mächtig Kohle an den Kinokassen. Und deshalb verkünden die Macher auch schon jetzt, während der Film noch im Kino läuft, einen absoluten Hammer, der die „Saw“-Fans völlig durchdrehen lässt.

„Saw 10“ begeistert Kino-Zuschauer

Im Jahr 2021 hatte ausgerechnet US-Comedian Chris Rock versucht, dem „Saw“-Franchise neues Leben einzuhauchen. Doch „Spiral: From the Book of Saw“ konnte die Fans nicht überzeugen. Dass die Reihe aber nach wie vor eine treue, begeisterungsfähige Anhängerschaft hat, zeigt nun „Saw 10“.

Darum geht es in „Saw X“: Tobin Bell kehrt als Jigsaw zurück und will sich einer experimentellen Krebsbehandlung unterziehen. Doch die dubiosen Ärzte betrügen ihn nach Strich und Faden. Grund genug für den alten Foltermeister, ein paar tödliche Fallen zu bauen und mit seinen Peinigern ein blutiges „Spiel“ zu spielen.

Die klassischen Zutaten für einen „Saw“-Film also. Und das wissen die Fans auch zu schätzen. Lächerliche 13 Millionen Dollar hat der neue Film gekostet – und schon jetzt knapp 110 Millionen Dollar weltweit eingespielt. Ein riesiger Erfolg für das Studio, das nun natürlich Blut geleckt hat – und die Fans mit einer Hammer-Nachricht ausflippen lässt.

Hammer-News für alle „Saw“-Fans

Am Dienstag (12. Dezember) erschien auf der offiziellen „Saw“-Instagram-Seite ein neuer Beitrag. Darauf zu sehen: Römische Zahlen und eine Nachricht. „IX. XXVII. MMXXIV. The Game Continues“ – heißt: „9. 27. 24. Das Spiel geht weiter“.

Die Nachricht ist klar: Auf „Saw X“ folgt „Saw XI“. Ein elfter Film wird kommen – US-Kinostart wird der 27. September 2024 sein.

Kein Wunder, dass die Fans unter dem Beitrag völlig ausflippen:

Es wird nie aufhören.

Wir sind zurück bei jährlichen Saw-Filmen? Was ist das – die 2000er? Dafür lebe ich!

Heilige Scheiße, schon jetzt? Let’s fucking go!

Bin ich bescheuert? Ist das die Ankündigung eines neuen Films?

Ich heule und kotze.

Es ist mir wirklich egal, ob dieses Franchise jemals endet. Ich brauche so viele Fortsetzungen wie ihr mir geben könnt.

Ob „Saw 11“ eine direkte Fortsetzung zu „Saw 10“ sein wird – oder wie der 10. Teil wieder irgendwo anders in der Timeline angesiedelt wird – steht noch nicht fest.

Auch die Frage nach dem deutschen Kinostart stellt sich noch. September 2024 klingt zwar schön und gut – aber auch „Saw 10“ startete in den USA bereits am 29. September 2023, in Deutschland erst zwei Monate später am 30. November. Also lautet die Devise wohl erst einmal: Abwarten.