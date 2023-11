Sat.1 zeigt „Schnäppchentest“ live aus Supermarkt – Matthias Killing baff! „Noch nie gemacht“

Am Donnerstagabend (9. November) dürften Sparfüchse im Sat.1-Programm voll auf ihre Kosten gekommen sein. Denn zur Primetime sehen die Zuschauer eine Spezialsendung unter dem Namen „Deutschlands größter Schnäppchentest“. Dort ist der Name auch das Programm.

Moderiert wird das „Sat.1 Spezial: Deutschlands größter Schnäppchentest“ von keinem Geringeren als „Frühstücksfernsehen„-Star Matthias Killing. Dabei wird er auch von seiner Kollegin Karen Heinrichs unterstützt, die jedoch mit dem Kamerateam unterwegs ist und sich per Liveschalte immer mal wieder meldet. Wie der Moderator allerdings selbst verrät, handelt es sich bei diesem Format um etwas, was er so noch nie erlebt hat.

Sat.1-Star Matthias Killing moderiert Schnäppchen-Ratgeber

In der Sendung sehen die Zuschauer alles rund um das Thema Sparen und Schnäppchen finden. Dafür hat sich Matthias Killing Verstärkung an seine Seite geholt. Mit von der Partei: Finanzexperten Hermann-Josef Tenhagen, der den Zuschauern Tipps und Tricks verrät, wie man ordentlich Geld sparen kann.

Doch das ist nicht alles: Sat.1 hat sich eine ganz besondere Überraschung für die Zuschauer einfallen lassen und verlost einen großen Preis. Das Objekt der Begierde ist ein vollgepackter Van mit allerlei Neuheiten. Vom Flachbildfernseher über eine Spielkonsole bis hin zum XXL-Plüschtier ist alles dabei. Teilnehmer müssen nur schätzen, wie viel alles zusammen gekostet hat. Derjenige, dessen Tipp am nächsten an der tatsächlichen Summe dran ist, bekommt die Gegenstände. Per Instagram animiert Matthias Killing seine Fans zum Einschalten und Mitmachen. Er wird dabei ziemlich deutlich.

Sat.1-Moderator erlebt Premiere

In der Instagramstory des Moderators richtet er sich mit einem eindeutigen Appell an seine Fans. „Es ist eine besondere Sendung, die wir gerade machen. Live aus einem Supermarkt. Unser Sat.1-Spezial, also wenn ihr Bock habt, dann schaltet ein. Ich habe noch nie eine Sendung aus dem Supermarkt gemacht“, sagt er aufgeregt in die Kamera. Tja, es gibt bekanntlich für alles ein erstes Mal.

Sendung verpasst? Das „Sat.1 Spezial: Deutschlands größter Schnäppchentest“ kannst du auch nach TV-Ausstrahlung noch in der Mediathek bei Joyn anschauen.