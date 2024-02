Comedy-Hammer: Sat.1 bringt diese Show zurück ins TV!

Comedy-Feuerwerk in Sat.1: Der Sender kündigt ein TV-Comeback der Extraklasse an! Am Freitag (8. März) wird der private Sender erneut zum Schauplatz des ultimativen Comedy-Spektakels. Dann wird „Die besten Comedians Deutschlands“ die deutschen TV-Bildschirme erobern.

Moderiert von Daniel Boschmann garantieren vier Comedy-Galas einen unvergleichlichen Mix aus trockenem Humor, bissigen Pointen und schlagfertigen Einlagen.

Sat.1 sorgt für Top-Acts und Lachgaranten

Dabei werden die besten Comedians Deutschlands für Lachmuskel-Alarm sorgen! In der ersten Comedy-Gala am 8. März werden Größen wie Bastian Bielendorfer, Chris Tall, Herr Schröder, Johann König, Mario Barth, Michael Mittermeier, Mirja Regensburg, Negah Amiri, Özcan Cosar und Tutty Tran die Zuschauer mit ihren unnachahmlichen, originellen und absurd komischen Auftritten begeistern.

Die zweite Comedy-Gala am 15. März verspricht nicht minder grandiose Unterhaltung mit Stars wie Assane Badiane, Bülent Ceylan, Cindy aus Marzahn, Kaya Yanar, Luke Mockridge, Markus Krebs, Okan Seese, Paul Panzer, Rüdiger Hoffmann, Tahnee und Torsten Sträter.

Sat.1: Tour durch Deutschland!

Doch das Comedy-Vergnügen hört nicht bei den Bildschirmen auf. Dieses Mal wartet ein ganz besonderes Highlight auf echte Comedy-Fans! Denn „Die besten Comedians Deutschlands“ gehen auf Tour und versprechen live an folgenden Terminen für ausgelassene Stimmung:

Sonntag, 01.09.2024 in Hannover, ZAG-Arena

Montag, 02.09.2024 in Hamburg, Barclays Arena

Dienstag, 03.09.2024 in Berlin, Mercedes-Benz Arena

Präsentiert von Seven.One Starwatch und Brainpool Live Entertainment wird die Tour zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle, die sich von den besten Comedians des Landes zum Lachen bringen lassen wollen.

Comedy-Gala drei und vier strahlt Sat.1 im Sommer aus, und die Vorfreude auf weitere Lachattacken bleibt bestehen! Tickets und weitere Informationen erhalten Fans der Sendung unter: www.sat1.de/DieBestenComediansDeutschlands.