Jörg Pilawa: Sat.1 erhält nach Quizshow die Nachricht

Nervenkitzel pur im Sat.1-Studio. Kaum eine Quizshow setzt kollektives Gehirnjogging so sehr als Show um wie das „1 % Quiz“. Auch an diesem Donnerstagabend (13. März) war es wieder so weit: Wie clever ist Deutschland? Jörg Pilawa (59) empfing das berühmte Mutter-Sohn-Duo Verona (56) und San Diego Pooth (21) in der Show. Letzterer macht sonst das „Let’s Dance“-Parkett unsicher, doch hier war Köpfchen gefragt!

Neben den Pooths traten 100 weitere Kandidaten an. Die großen Fragen: Wer gehört zu den 1 Prozent der klügsten Deutschen? Und konnte die Show auch 100 Prozent der Zuschauer fesseln?

Sat.1: Nach dem „1 % Quiz“ herrscht Gewissheit

Sat.1 lockte laut „DWDL“ mit dem „1 % Quiz“ satte 1,53 Millionen Quizfans vor die Bildschirme. Ein Marktanteil von 6,6 Prozent spricht für sich. Besonders die klassische Zielgruppe war mit 0,42 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 8,8 Prozent gut vertreten. Doch was machte die Konkurrenz?

ProSieben hatte am Donnerstag leichtes Spiel. Mit „Germany’s Next Topmodel“ sicherte man sich die Marktführung beim jungen Publikum. 17,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, auch wenn das leicht unter der Vorwoche lag. Insgesamt schauten 1,5 Millionen zu. Der Abend wurde für ProSiebenSat.1 durch Peter Giesel perfekt abgerundet.

„Achtung Abzocke – Betrügern auf der Spur“ schnitt mit 5,5 Prozent Marktanteil besser ab als in den letzten Wochen. RTLzwei lag mit „Hartes Deutschland“ bei 3,9 Prozent, während Vox mit „James Bond 007: Casino Royale“ 6,2 Prozent erzielte. Fast eine Million Bond-Fans schauten zu.

Sat.1 zeigt Ausgaben zum „1 % Quiz“ immer donnerstags zur besten Sendezeit. Sendung verpasst? Kein Problem! Auf Joyn können Fans der Quizshow alle Folgen nachschauen.