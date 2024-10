Sarah Wagner privat: DARUM gab die „Promi Big Brother“-Wildcard ihr altes Leben auf

Schon 2023 wurde bei „Promi Big Brother“ auf Sat1 die Wildcard eingeführt, durch die einer von vielen Kandidaten die Chance erhält, in den TV-Container einzuziehen und sich zu beweisen. Auch 2024 kämpften die Bewerber im Voting auf Joyn um die Wildcard. Sarah Wagner ist 2024 die Wildcard-Gewinnerin bei „Promi Big Brother“. Doch woher kennt man Sarah Wagner und was tut sie privat?

Im Rennen um die „Promi Big Brother“-Wildcard ging Sarah Wagner sogar gegen „Ich küss eure Augen“-Christian als Gewinnerin hervor. Der 27-jährige Christian Kugathasan war zuvor bei der normalen Version des TV-Knasts am Start gewesen. Womit die Wildcard-Gewinnerin privat punktet, verraten wir dir.

Aus dieser TV-Show kennst du Sarah Wagner

Sarah Wagner wurde am 20. Juni 1996 in Düsseldorf geboren. Die „Promi Big Brother“-Wildcard-Gewinnerin ist beruflich Influencerin – und das nicht erst seit gestern. Mit ihrem Freund Sebastian Barfels ist Sarah Wagner als „laberrhababer“ auf Tiktok und Instagram bekannt. Seit 2020 unterhalten die beiden mit lustigem und bodenständigem Couple-, Comedy- und Reise-Content ihre Fans. Zusammen haben sie einen Hund namens „Spiko“. Vor ihrem Durchbruch arbeiteten Sarah Wagner und Sebastian Barfels privat in der Pflege. Noch während der Corona-Pandemie konnte Sarah Wagner ihr Hobby zum Beruf machen, als sie zusätzlich noch im TV zu sehen war.

Ihren ersten TV-Auftritt hatte Sarah Wagner bei „Goodbye Deutschland“ auf VOX. Denn 2021 starteten Sarah Wagner und ihr Freund ein großes Mallorca-Projekt. Bei ihrer Auswanderung wurden sie vom Sender begleitet. Durch Sarah Wagners großen Erfolg auf Social Media und mit ihrem Business für E-Shishas konnte sie sich privat den Traum von einer Villa auf Mallorca erfüllen. Nur ein Jahr später sollte der Traum aber platzen. Im Jahr 2022 zog Sarah Wagner zurück nach Deutschland. Auch 2023 bezeichnet sie die Insel als ihr „zweites zu Hause“.

Sarah Wagner privat: DESWEGEN platzte der Traum vom Inselleben

Dass Sarah Wagner und Sebastian Barfels die Mallorca-Insel verlassen musste, hatte zwei Gründe. Zum einen vermisste Sarah Wagner privat ihre Freunde und Familie – doch auch berufliche Ziele spielten eine Rolle. Ihr Unternehmen „freshballs“ sahnte große Erfolge ab, die man vor Ort ausbauen wollte. Dass sich hier noch ein deftiger Skandal entwickeln würde, wusste zu diesem Zeitpunkt keiner. Hinter den Kulissen krachte es privat im Business von Sarah Wagner ordentlich.

Ein Geschäftspartner betrog Sarahs Freund Sebastian um eine hohe Geldsumme. Sogar seinen Gefängnisaufenthalt hatte ihr Partner dem „laberrhababer“-Couple verheimlicht. Als die Sache eskalierte, flüchtete besagter Partner nach Ägypten, wurde bei seiner Rückkehr nach Deutschland aber von den Behörden abgefangen. Auf Instagram teilte Sarah Wagner diese Erlebnisse mit ihren Fans. Mit Sebastian Barfels hat Sarah Wagner den neuen Vape-Online-Store „sesavape“, auf dem die auch amerikanische Snacks und Drinks vertreiben. Wie die 28-jährige Wildcard-Gewinnerin Sarah Wagner wohl mit Stress im Container umgeht?

