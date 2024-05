Sarah Engels: Luxus-Foto sorgt für Fan-Aufruhr

Dieser Urlaub hat Sarah Engels mehr Kritik als Lob eingebracht. Die Sängerin verbrachte mit Ehemann Julian ein paar Tage in Dubai – ganz ohne Kids. Doch nachdem ihr Fallschirmsprung aus dem Flugzeug schon einige Kritikerstimmen auf den Plan rief (hier alle Infos dazu >>>), folgt nun der nächste Shitstorm.

Es geht um ein Pärchenfoto, welches Sarah Engels im Netz hochgeladen hat und sie beim Essen vor traumhafter Lichtkulisse zeigt.

Sarah Engels: Fan-Aufruhr wegen Foto

Sarah und Julian gönnen sich auf dem Bild, das gerade bei Instagram zu sehen ist, ein romantisches Dinner vor Dubais Skyline, haben sich extra dafür schick gemacht. Es sieht nach Luxus pur aus. Weitere Schnappschüsse zeigt das Paar am Strand, auf der Wasserrutsche oder noch einmal beim Fallschirmsprung über den Dächern der Vereinigten Arabischen Emirate.

Doch genau damit, die einstige DSDS-Kandidatin so ausgelassen im Urlaub zu sehen, haben viele Follower ein großes Problem.

So heißt es unter den Bildern:

„Könnt ihr auch mal was arbeiten?“

„Also man sieht sie immer nur im Urlaub und etwas dekadent.“

„Die soll was arbeiten, aber nicht immer Urlaub machen.“

„Ich frag mich immer wieder, ob die zwei überhaupt was arbeiten.“

Nach den negativen Kommentaren halten einige Fans dagegen und kommentieren:

„Lebt und genießt euer Leben, wie es euch gefällt und wem es nicht gefällt, braucht sich das ja nicht anschauen“. Oder: „Man kann Sarah einfach entfolgen, statt ständig zu lästern und zu hetzen. Es geht keinen Menschen was an, was oder ob sie arbeitet, wo sie ihre Kinder versorgen lässt in den wenigen Augenblicken zu zweit, oder wie oft sie im Urlaub ist.“ Und noch eine Stimme lautet: „Ihr seht glücklich aus, genießt die Zeit gemeinsam.“

Dass Sarah Engels ihren Trip nach Dubai mit ihrem Liebsten genießt, dürfte beim Anblick dieser Fotos klar sein. Ganz egal, wie viel Kritik sie dafür einstecken muss. Mittlerweile ist das Paar übrigens schon wieder gut in Deutschland angekommen.