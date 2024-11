Sarah Engels erhält besonderes Geschenk – sie kann es kaum fassen

Sie feierte mit Songs wie „Ich“ und „Te Amo Mi Amor“ große musikalische Erfolge und verzaubert ihre Fans mit ihrer sympathischen und nahbaren Art. Seit ihrer Teilnahme an der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2011 geht es für Sarah Engels karrieretechnisch stetig bergauf.

Nach einer gescheiterten Beziehung mit „DSDS„-Gewinner Pietro Lombardi, aus der ihr Söhnchen Alessio stammt, hat die Sängerin mittlerweile ihr ganz großes Glück gefunden. Mit dem Fußballspieler Julian Büscher ist Engels seit 2020 liiert, das Paar hat eine gemeinsame Tochter. Nun überraschte ihr Liebster die Musikerin mit einem ganz besonderen Geschenk, das bei Engels große Emotionen auslöste.

Sarah Engels ist völlig aus dem Häuschen

Sarah Engels ist in diesem Jahr außergewöhnlich oft verreist. Zuletzt machte die Sängerin mit ihrer kleinen Familie einen Roadtrip mit einem Camper-Van durch Kanada. Doch zur Vorweihnachtszeit ist die Musikerin dann doch lieber wieder in der Heimat, um gemütliche Stunden mit ihren Liebsten zu verbringen.

Nachdem die 32-Jährige in der heimischen Küche ein Rezept für die virale Dubai-Schokolade ausprobiert hat, machte sie sich nun an die weihnachtliche Dekoration ihres Familienhauses. Um seine Liebe zum Ausdruck zu bringen, hat sich Julian in diesem Jahr eine ganz besondere Überraschung für seine Traumfrau überlegt. Auf ihrem Instagram-Profil, dem stolze 1.8 Millionen Menschen folgen, teilte Engels dieses Highlight nun stolz mit ihren Fans.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Denn Sarah Engels hat in diesem Jahr einen ganz besonderen Adventskalender geschenkt bekommen. Liebevoll hat ihr Julian 24 Türchen, oder besser gesagt kleine Häuschen aus Papier, verpackt, und sie auf einer Kommode kunstvoll drapiert. Um die Geschenke hat er eine Lichterkette gewickelt und das Ganze mit Fotos des Paares ergänzt. Auf den Zetteln mit den Zahlen, die an den kleinen Türchen hängen, hat Julian außerdem süße Tierzeichnungen verewigt.

Beim Anblick dieser Überraschung kann die Sängerin ihre Gefühle kaum zurückhalten. Stolz teilt sie ein Video des Kalenders mit ihren Followern. Die zweifache Mutter ist ganz aus dem Häuschen und kommentiert die Aufnahmen mit den Worten: „Schatz! Wie schön und persönlich kann ein Adventskalender sein? Freue mich wie ein kleines Kind darüber, der ist soooo schön! Danke Amo!“ Diese Worte ergänzte die Musikerin mit in Tränen aufgelösten Emojis und roten Herzen.

Ihr Julian scheint Sarah Engels allumfänglich glücklich zu machen. Ob der „DSDS“-Star im kommenden Jahr neue Musik veröffentlichen wird, ist bisher noch nicht bekannt.