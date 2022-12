Sarah Engels erntet böse Kritik der Fans für TV-Auftritt – „Unverantwortlich“

Bei Sarah Engels ist in letzter Zeit so einiges los. Die Sängerin ist oft für Dreharbeiten unterwegs, muss sich gleichzeitig auch um ihre Familie kümmern. Wie anstrengend der Spagat zwischen ihrem Job und ihrem Privatleben ist, macht sich jetzt sogar körperlich bemerkbar.

Wie sie kürzlich auf Instagram berichtete, leidet Sarah Engels unter Schwindelanfällen. Zwar befand sie sich auf den Weg der Besserung, doch ganz fit war sie trotzdem nicht. Da ein Fernsehdreh vor der Tür stand, musste sie sich entscheiden: Schonen oder auftreten? Ihre Entscheidung sorgte für wütende Fans.

Sarah Engels tritt trotz Schwindel auf

Obwohl sie sich tagelang bei ihren Fans über ihre gesundheitlichen Probleme beklagte, nimmt sie an der TV-Show Teil – die war allerdings nicht etwa eine Talkshow, bei der die Ex-Frau von Pietro Lombardi entspannt sitzen konnte. Ganz im Gegenteil: Bei der Sat.1 Sendung „Stars in der Manege“ wird die zweifache Mutter zur Zirkusakrobatin und muss in zehn Metern Höhe abliefern. Und das mit Schwindelattacken.

Unter normalen Umständen wäre diese Herausforderung für die sportliche Sängerin wohl ein Klacks. Auf Instagram zeigt sie ihren Fans ihr Kostüm und berichtet über die vergangenen Tage als Akrobatin: „Was für eine aufregende Woche in München beim Circus Krone. Ich bin definitiv an meine Grenzen gestoßen, denn ich habe eine Strapaten-Nummer in nur 3 Tagen lernen müssen. Es ging für mich 10 Meter hoch in die Luft und das war echt nicht ohne. Ich bin so gespannt, was ihr dazu sagen werdet und ob es euch gefallen wird.“

Sarah Engels: Fans verständnislos und wütend

Dass die zweifache Mama trotz Schwindelattacken auftritt, finden zahlreiche Fans überhaupt nicht in Ordnung. Sie machen der 30-Jährigen ernste Vorwürfe:

„Du setzt deine Gesundheit aufs Spiel. Irgendwann wirst du umkippen und im Krankenhaus liegen, denn dein Körper sagt irgendwann ‚Stopp, bis hier hin und nicht weiter.'“

„Irgendwie verarscht sie die Leute doch. Ganz schweren Schwindel und dann wird rumgeturnt. Wenn ich solchen Schwindel habe, schmeiß ich niemals den Kopf so nach hinten.“

„Ich finde es unverantwortlich. Wenn man angeblich solche Probleme mit Schwindel hat, setzt man seine Gesundheit nicht aufs Spiel.“

Doch manche Fans freuen sich auch darüber, Sarah Engels wieder im TV zu sehen. Eine Userin schreibt: „Finde ich wirklich großartig, wie du dich durchgeschlagen hast trotz Schwindel! Ich habe nur Bruchstücke gesehen und es ist mal wieder der Knaller!“