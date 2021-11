Sarah Connor: Dramatische Worte an Bushido-Ehefrau – „Habe für meine drei Nichten gebetet“

Die anstehende Geburt der Drillinge von Bushido und seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi sorgen nicht nur bei den Eltern für Unruhe.

Auch Sarah Connor, die Schwester der hochschwangeren Anna-Maria, macht sich viele Gedanken über die Situation. In einem berührenden Instagram-Post schüttet sie ihr Herz aus und widmet ihrer „kleinen grossen Schwester“ rührende Zeilen.

Sarah Connor macht sich Gedanken um schwangere Schwester – „Soweit hast du es schon geschafft“

Sängerin Sarah Connor hat selbst vier Kinder, kennt sich also mit den Strapazen einer Schwangerschaft und Geburt aus.

Umso mehr fiebert und leidet die 41-Jährige wohl aktuell mit ihrer Schwester Anna-Maria Ferchichi mit. Die Ehefrau von Bushido erwartet Drillinge, ist in der 35. Woche.

Das ist Sarah Connor:

Sarah Marianne Corina Lewe wurde am 13. Juni 1980 in Delmenhorst geboren

Als Kind sang sie für zwei Konzerte in Bremen im Kinderchor von Michael Jackson die Lieder „Earth Song“ und „Heal the World“

Den großen Durchbruch als Sängerin Sarah Connor erreichte sie mit der Single „Let's Get Back to Bed – Boy!“ im Jahr 2001

Von 2002 bis 2008 war sie mit dem Sänger Marc Terenzi liiert – die beiden haben zwei gemeinsame Kinder

Seit 2010 ist Sarah Connor mit ihrem Manager Florian Fischer zusammen – mit ihm hat sie ebenfalls zwei gemeinsame Kinder

Im Jahr 2017 wurden Fischer und Connor Mann und Frau

Grund genug für Sarah Connor ihre Schwester öffentlich zu unterstützen. „Du bist wohl die stärkste Frau, die ich kenne. Ein pures Kraftwerk. Was dein Körper da gerade schafft, davor habe ich tiefsten Respekt. Und jetzt bringt dein sonst so zarter Körper diese drei kleinen Mädchen auf die Welt. Soweit hast du es schon geschafft“, schreibt die Delmenhorsterin zu zwei Fotos, auf denen sie den Babybauch von Anna-Maria umarmt.

Dann wird es dramatisch: „Durch Höhen und Tiefen musstest du seelisch in dieser ganz besonderen Schwangerschaft und ich habe oft an dich gedacht und für meine drei kleinen Nichten gebetet.“

Kein Wunder, schließlich verlief die Schwangerschaft von Anna-Maria alles andere als leicht, eines der Drillings-Mädchen sorgte am Anfang sogar für Komplikationen.

Sarah Connor: Fans sind gerührt von dem Beitrag

Doch jetzt ist alles gut und die Vorfreude auf die neuen Familienmitglieder überwiegt – offenbar auch bei Sarah Connor. „Du und Dein Bauch seid spektakulär schön und absolut bewundernswert. Ich wünsche Dir nun viel Kraft für die Geburt und dass die drei kleinen Prinzessinnen nun endlich gesund in Deine und unsere ohnehin schon grosse Horde geboren werden! Ich liebe Dich. Und Deinen Bauch.“

Die Fans der Sängerin können sich den lobenden und rührenden Worten nur anschließen. „Das ist echt sooo unglaublich, was der Körper so leisten kann“, bestätigt eine Followerin. Eine andere findet: „Wow, was für ein toller Text!“ Dazu gibt es natürlich zahlreiche gute Wünsche an die werdende Drillings-Mama. (kv)