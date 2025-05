San Diego Pooth privat: Großer Traum geplatzt – jetzt geht er neue Wege

San Diego Pooth ist noch jung, aber bereits sehr bekannt – sein Gesicht ist sowohl in der Modewelt als auch in den sozialen Netzwerken weit verbreitet. Als Sohn der deutschen Moderatorin und Unternehmerin Verona Pooth (Geburtsname Verona Feldbusch) und ihres Mannes Franjo Pooth wuchs er im Rampenlicht auf und begleitete seine Eltern schon früh zu öffentlichen Veranstaltungen. Doch was wissen wir über sein Privatleben?

Durch seine Teilnahme an der Tanzshow „Let’s Dance“ wurde San Diego Pooth noch bekannter, und immer mehr Zuschauer interessierten sich für ihn und seine persönlichen Angelegenheiten. In diesem Artikel geben wir spannende Einblicke in das Leben von San Diego Pooth.

San Diego Pooth privat: Deswegen hat er seinen Traum aufgegeben

San Diego Pooth wurde am 10. September 2003 in Köln geboren und ist heute 21 Jahre alt. Bereits mit 15 Jahren war er an der Seite seiner Mutter in der VOX-Kochshow „Grill den Henssler“ zu sehen. 2020 folgten weitere gemeinsame Auftritte, etwa in der Sendung „Die Hitwisser“. Auch 2021 war das Mutter-Sohn-Duo in der „80er-Show“ bei Oliver Geissen zu Gast. Aber abgesehen davon, dass er mit seinen Eltern zu öffentlichen Events geht, was macht San Diego eigentlich privat?

Schon früh wollte San Diego Pooth, wie seine Eltern, ins Rampenlicht treten. Deshalb entschloss er sich, die „International School of Düsseldorf e.V.“ zu besuchen. Während seiner Schulzeit entwickelte er eine starke Leidenschaft für Golf und Modeln.

Mit 18 Jahren zog er in die USA, um an der renommierten Saddlebrook Academy in Florida seine Ausbildung zum Profi-Golfer zu beginnen. Gleichzeitig nutzte er die Gelegenheit, sich einen Modeljob nach dem anderen zu sichern und baute so eine vielversprechende Modelkarriere auf. Sein Engagement in der Modewelt führte ihn 2024 sogar zur Mailänder Fashion Week, wo er für Philipp Plein über den Laufsteg lief. Der Modeljob wurde für ihn zu einer weiteren wichtigen beruflichen Richtung, die er parallel zu seiner sportlichen Karriere verfolgte.

Verona Pooth mit Sohn San Diego Pooth bei der Bertelsmann Party 2024 in der Bertelsmann Repräsentanz Unter den Linden in Berlin. Foto: IMAGO/Future Image

San Diego Pooth verbrachte zweieinhalb Jahre in einem Sportinternat in den USA, da er davon träumte, ein Profigolfer zu werden. Seine Mutter hatte bereits Bedenken, dass er vielleicht gar nicht mehr nach Deutschland zurückkehren würde. Doch Anfang 2024 wurde bekannt, dass er diesen Traum aufgegeben hat.

In einem Interview mit „Bild“ teilte der Sohn von Verona Pooth (früher Verona Feldbusch) und Franjo private Einblicke und erklärte, dass die Konkurrenz im Golfsport sehr hoch sei und nur ein winziger Teil der Spieler es schaffe, tatsächlich vom Sport zu leben. Aus diesem Grund habe er sich entschieden, ein Studium an einer Privatuni in Berlin aufzunehmen.

San Diego Pooth privat: Was ist sein nächster Schritt?

San Diego Pooth hat sich für ein Studium im Bereich Produktmanagement an einer Privatuni in Berlin entschieden, das laut einem Beitrag in der „Gala“ monatlich 1.150 Euro kostet. Neben seinem Studium arbeitet er jedoch auch an einem eigenen Start-up.

Der 21-jährige San Diego Pooth ist 190 Zentimeter groß und hat das Sternzeichen Jungfrau. Er hat einen jüngeren Bruder, Rocco Ernesto, der 2011 zur Welt kam. Doch wie steht es um sein Liebesleben?

Seine Mutter, Verona Pooth (geb. Feldbusch), gab 2023 an, dass San Diego eine Freundin in Florida habe. Weitere Details zu seiner Beziehung oder seinem Privatleben sind jedoch nicht bekannt. San Diego scheint eine eher zurückhaltende Person zu sein, die es bevorzugt, persönliche Aspekte seines Lebens aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Kurz darauf teilte San Diego Pooth einen Schnappschuss mit einer blonden jungen Frau in seiner Instagram-Story. Ihre Identität ist jedoch unbekannt, und es bleibt unklar, ob die Beziehung nach seinem Umzug nach Deutschland noch besteht.

Ein weiterer Schnappschuss sorgt für Spekulationen: Im September 2024 teilte der ehemalige Golfer San Diego Pooth eine Story mit einer jungen Frau. Ob es sich dabei um die gleiche Person handelt oder ob San Diego mittlerweile eine neue Freundin hat, bleibt jedoch unklar.

San Diego Pooth privat: Model, Golfer, Schauspieler und bald schon Tänzer?

Private Details, die nicht jeder kennt: Mit 16 Jahren teilte San Diego Pooth ein Video von seiner Luxusbude, in dem er Einblicke in sein persönliches Umfeld gab. Dabei wurde deutlich, dass er eine Leidenschaft für Videospiele hat und ein Fan der Marke Supreme ist – so zeigte er unter anderem einen Teppich und Kaffeetassen mit dem bekannten Logo.

Nach Model, Golfer und Schauspieler – kommt San Diego Pooth bald auch als Tänzer? Gar nicht so unwahrscheinlich. Denn in der 18. Staffel von „Let’s Dance“ nahm er nicht nur teil, sondern kämpfte sich bis ins Finale. Am Ende konnte San Diego Pooth als Gewinner den Pokal bei „Let’s Dance“ mitnehmen. Auch Diego Pooths Freundin Louisa Büchner feuerte ihn im Finale von der Tribüne aus an.

Über das Privatleben von San Diego Pooth weißt du nun Bescheid, aber wie sieht es mit seinen Mittänzern bei „Let's Dance" aus? Wir verraten dir, was du über Roland Trettl privat solltest.