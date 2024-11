Sam Dylan privat: Wegen Trennung von Rafi Rachek musste er den Kinderwunsch aufgeben

In der ersten Staffel von RTL-Sendung „Prince Charming“ suchte Sam Dylan die große Liebe – ohne Erfolg. Seit dem hat er sich seinen Platz in diversen TV-Shows als Promi hart erkämpft und dafür so einiges geopfert. In seinen Podcasts verrät Sam Dylan das ein oder andere private Geheimnis aus der Trash-Welt. Ist ihm für den Erfolg wirklich nichts zu schade?

Auch Sam Dylans Beziehung zu Freund Rafi Rachek musste schon einiges einstecken. Im „Sommerhaus der Stars“ stellen die beiden ihre Liebe erneut auf die Probe. Ob der einstige Kinderwunsch nach dem Sommerhaus wohl wieder Thema wird? Was bei Sam Dylan und Rafi Rachek privat zum Liebes-Aus geführt hat, verraten wir dir. Übrigens ist Sam Dylan 2024 mit „Das große Promi-Büßen“ noch in einer weiteren großen Reality-TV-Show zu sehen.

Sam Dylan privat: SO steht seine Familie zum Outing

Realitystar Sam Dylan ist am 07. Februar 1991 in Cloppenburg geboren, wo er eine Ausbildung im Bereich Marketing abgeschlossen hat. Seit 2017 wohnt Sam Dylan in Köln. Viele private Details wie seinen bürgerlichen Namen hält Sam Dylan unter Verschluss. Sowohl über sein Privatleben als auch seine Familie ist nur wenig bekannt. Erst 2021 sprach Sam Dylan bei der „Dschungelshow“ über ein privates Detail seiner Vergangenheit. Hinter dem Outing von Sam Dylan steckt eine dunkle Geschichte. „Ich wurde zwangsgeoutet„, verriet der Promi Sam Dylan. Die Reaktion seiner Familie fiel überhaupt nicht gut aus.

Im Alter von 17 Jahren hat sich Sam Dylan in einen anderen Mann verliebt. Und was tat dieser, um ihr Liebesglück zu bekräftigen? „Er stand bei meinen Eltern vor der Türe und hat gesagt: ‚Ich liebe ihren Sohn.'“, erklärte Sam in der Dschungelshow. Daraufhin sei seine Mutter mit ihm zu einem Psychologen gegangen. „Sie dachte, mit mir stimmt was nicht.“ Inzwischen akzeptiert Sam Dylans Mutter die Homosexualität des Realitystars.

Wusstest du schon?: Laut „Bild“ soll Sam Dylan privat mal einen Bundesliga-Spieler gedatet haben. Etwas Ernstes wurde daraus nicht, weil der Profi-Fußballspieler nicht als homosexuell geoutet werden wollte.

Sam Dylan und Rafi Rachek: Wie steht es vor dem Sommerhaus um die On-Off-Beziehung?

Gibt es nach mehreren Trennungen ein endgültiges Liebescomeback für Sam Dylan und Rafi Rachek? Foto: Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Das Kennenlernen von Sam Dylan und Freund Rafi Rachek erfolgte über ein paar Umwege. Sam Dylan war 2019 in der ersten Staffel von „Prince Charming“ zu sehen, stieg in Folge vier aber freiwillig aus. Rafi Rachek war 2018 noch bei „Die Bachelorette“ im Kampf um das Herz von Nadine Klein dabei. Ein Jahr später ging es für Personaltrainer und Fitnessmodel Rafi Rachek zur zweiten Staffel von „Bachelor in Paradise“. Während im Internet Gerüchte um seine Homosexualität kursierten, bestritt er diese in der Show immer wieder. Doch dann kam es zur Überraschung. In einer Nacht der Rosen gestand Rafi Rachek den anderen Realitystars, dass er schwul sei. Seine Angst vor negativen Reaktionen seiner Familie hatte ihn davon zurückgehalten, die Wahrheit zu erkennen.

Im Dezember 2019 machten Sam Dylan und Rafi Rachek ihre private Beziehung öffentlich. Ihren ersten Jahrestag verbrachte das Paar auf den Kanaren. Nach einer kurzen Trennung im Mai 2021 fanden die beiden schnell wieder zusammen und intensivierten die Beziehung. 2022 planten Sam Dylan und Rafi Rachek sogar, ihren privaten Kinderwunsch mithilfe einer Leihmutter umzusetzen. In einer Castingshow namens „All We Need Is Love“ sollte die passende Leihmutter ausgewählt werden. Doch stattdessen kam es im Juni 2022 zum zweiten Off der Beziehung – und dieses Mal sollte die Trennung von Dauer sein. Sam hatte sich von Rafi zu stark beobachtet gefühlt und blockierte ihn überall bei Social-Media. Ende 2023 begegneten sich Sam Dylan und Rafi Rachek in der Kölner Innenstadt und fanden auch im Leben wieder zusammen. In der neunten Staffel von „Sommerhaus der Stars“ wollen die beiden beweisen, dass aller guten Dinge drei sind. Außerdem ist Dylan 2024 auch noch bei „Das große Promi-Büßen“ auf ProSieben zu sehen – hier dann allerdings wieder ohne seinen Partner.

DIESES Geheimnis kostete Sam Dylan die Freundschaft

Freundschaften müssen gepflegt werden – auch in der Welt der Realitystars. Sam Dylan nahm es mit der Freundschaft zu Georgina Fleur aber nicht ganz so ernst. Im „Kampf der Realitystars“ galten Sam Dylan und Georgina Fleur 2020 noch als beste Freunde. Doch dann folgte der Vertrauensbruch, als Sam Dylan in einer Podcast-Folge den privaten Namen von Georgina Fleurs Tochter verriet.

In seinen Podcasts spricht Sam Dylan regelmäßig über die Geheimnisse in der Trash-Welt. Sam Dylan lüftete in der zehnten Staffel von „Promi Big Brother“ selbst das Geheimnis, bereits mit 40 Männern geschlafen zu haben. Der Name von Georgina Fleurs Tochter sei jedoch kein Geheimnis gewesen, wie Sam kurzerhand auf Instagram bewies: In einer Story nannte Fleur den Namen selbst. Freunde werden die beiden wohl trotzdem nicht wieder.

