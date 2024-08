Rudi Cerne: Nach „Aktenzeichen XY“ steht es fest

Sie ist ein absoluter Dauerbrenner im deutschen Fernsehen: Die ZDF-Show „Aktenzeichen XY … Ungelöst“. Seit dem 20. Oktober 1967 bereits werden hier echte Kriminalfälle nachgestellt und auf Mithilfe der Zuschauerinnen und Zuschauer gebaut, die eventuell wertvolle Hinweise auf die Täter geben können. Immer wieder schafft es die Sendung, die seit 2002 von Rudi Cerne moderiert wird, so Kriminalfällen eine neue Spur zu geben.

Und immer wieder spielt „Aktenzeichen XY … Ungelöst“ dem ZDF auch gute Quoten ein. Und so ist es nicht zwingend verwunderlich, dass die Quoten-Nachricht, am Tag nach der Ausstrahlung am Mittwochabend (21. August 2024) eine positive ist.

Rudi Cerne und „Aktenzeichen XY“ mit starken Quoten

So schalteten laut der Zahlen des Branchenmagazins „DWDL“ 4,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Gesamtpublikum ein, als Rudi Cerne unter anderem den brutale Überfall auf eine Frau in ihrem Auto schilderte. Ein Marktanteil von starken 19,2 Prozent zur besten Sendezeit. Damit lagen Rudi Cerne und das ZDF deutlich vor der Konkurrenz der ARD, die mit dem Film „Tanze Tango mit mir“ aus dem Jahre 2020 an den Start gegangen war. Lediglich 2,68 Millionen schalteten die Komödie ein, bescherten der ARD eine Quote von zwölf Prozent laut „DWDL“.

Ähnlich gut lief es für „Aktenzeichen XY … Ungelöst“ bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern. 0,61 Millionen 14- bis 49-Jährige schauten zu, machten Rudi Cernes Sendung damit zur drittmeistgesehenen des Tages. Davor lagen nur das RTL-„Dschungelcamp“ (0,73 Millionen Zuschauer bedeuteten 18 Prozent Marktanteil) und die ARD-Nachrichten der „Tagesschau“ (0,67 Millionen Zuschauer bedeuteten 19 Prozent Marktanteil um 20 Uhr).

Der ARD-Film konnte bloß 0,23 Millionen Menschen zum TV bewegen. Eine enttäuschende Quote von 5,6 Prozent für das Erste Deutsche Fernsehen.