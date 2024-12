RTL2: Nach „Hartz und Herzlich“ erreicht den Sender die Nachricht

Egal ob aus Mannheim, Rostock oder aus Trier: Die RTL2-Doku „Hartz und Herzlich“ erfreut sich großer Beliebtheit bei den Zuschauern. Die Protagonisten gewähren dabei Einblicke in ihr Privatleben, welches oftmals von Armut beherrscht wird.

Seit Neustem zeigt RTL2 wieder Folgen in der Primetime. An diesem Dienstagabend (26. November) wurden die Protagonisten aus Trier-West begleitet. Doch konnte man die Zuschauer damit vor den Bildschirmen halten? Die Antwort gibt es am Mittwochmorgen.

RTL2 hat Grund zur Freude

In Sache Quote hat RTL2 meistens das Nachsehen. Die Konkurrenz rund um RTL, Sat.1 und ProSieben ist einfach zu stark. Und auch an diesem Abend konnte man sich mit „Hartz und Herzlich“ nicht nach vorne katapultieren, wie das Branchenmagazin DWDL berichtet.

In der Primetime sahen insgesamt 490.000 Menschen zu, was einem Marktanteil von rund 6,4 Prozent bedeutet. Einen Lichtblick gibt es für RTL2 am Ende des Tages aber doch. Mit diesem Wert war man nämlich gar nicht so weit weg von der Konkurrenz wie sonst.

RTL2 dicht hinter der Konkurrenz

Die Verlierer des Abends in der Primetime waren Sat.1 und Vox. Bei Sat.1 sorgte die US-Serie „Elsbeth“ erneut für enttäuschende Zahlen. Die zwei Folgen blieben bei deutlich weniger als eine Million Zuschauern und es wurden lediglich 2,1 und 2,6 Prozent Marktanteil eingefahren. Vox tat sich mit einer neuen Ausgabe von „Hot oder Schrott“ ebenfalls schwer. Nur 680.000 Menschen saßen zur besten Sendezeit vor den TV-Geräten.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL2 zeigt die neuen Folgen „Hartz und Herzlich“ aktuell jeden Dienstag ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch vorab in der Mediathek bei RTL+.