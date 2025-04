RTL2: Nach „Armes Deutschland“ sickert die Nachricht durch

Die RTL2-Doku „Armes Deutschland“ zeigt das Leben am Rande der Gesellschaft – mit all seinen Höhen und Tiefen. Auch in der aktuellen Folge am Dienstagabend (8. April) wurde deutlich: Für viele Menschen in Deutschland ist der Alltag ein täglicher Überlebenskampf.

Und das scheint das Publikum zu bewegen.

RTL2: Nach „Armes Deutschland“ wird es sichtbar

Konnte sich „Armes Deutschland“ bei der Konkurrenz im TV durchsetzen? Ein Blick in die Quoten des Abends bringt Klarheit. Mit 610.000 Zuschauern konnte das Format am Dienstagabend einen soliden Wert einfahren, bei den Jüngeren waren es noch knapp 300.000 Menschen, die vor den Bildschirm gelockt werden konnten.

Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erzielte einen Anteil von 7,3 Prozent, wie das Branchenportal „DWDL“ berichtet. Damit lag das Format noch über dem Durchschnittsmarktanteil der letzten Staffel, die im Herbst beim Sender zu sehen war. Ein echter Erfolg für RTL2!

RTL2 lässt Konkurrenz hinter sich

Besonders bemerkenswert: Das Sozialformat ließ damit bei den Jüngeren sogar den großen Bruder RTL hinter sich. Dort sah es für den neuen Krimi „Morden auf Öd“ trotz namhafter Besetzung eher mau aus – und kam beim jungen Publikum nicht ansatzweise an die RTL2-Zahlen heran.

Zwar erreichte der Film insgesamt deutlich mehr Zuschauer (rund 2,4 Millionen), doch in der für Werbekunden so wichtigen Zielgruppe lag RTL2 vorne. Auch die Wiederholung von „Armes Deutschland“ im Anschluss hielt sich mit 5,5 Prozent Marktanteil wacker. Doch welche Themen bewegten die Zuschauer?

Inhaltlich ging es diesmal um Carola aus Köln, die nach ihrer Trennung von Lothar kurzerhand bei Ex-Freund Stefan unterkommt. Doch das frische Beziehungs-Update läuft alles andere als harmonisch: Lautstarke Auseinandersetzungen und Polizeieinsätze bestimmen den neuen Alltag.

Auch Jerome (23) und seine schwangere Freundin Michelle gaben einen Einblick in ihr Leben in Hamm. Arbeitslos, verschuldet und mit leerem Kühlschrank versuchen sie, irgendwie über die Runden zu kommen. Das Bürgergeld ist schon nach wenigen Tagen aufgebraucht, wie soll das nur weitergehen?

Das erfahren Zuschauer immer dienstags ab 20.15 Uhr auf RTL2. Die Folgen von „Armes Deutschland“ sind auch in der RTL+-Mediathek abrufbar.