RTL: „Unter Uns“-Stars trauern um Serien-Hund „Stinker“

Er – beziehungsweise sie – war jahrelang der tierische Begleiter an der Seite von „Unter Uns“-Star Patrick Müller (bekannt als Tobias Lassner) und Ehefrau Joy Abiola-Müller (spielt die Rolle der Micki Fink). Jetzt trauern die Schauspieler um Hündin Leika, die 12 Jahre in der Serie als Rüde „Stinker“ mitwirkte.

In einem RTL-Interview spricht Müller nun über seinen Verlust.

RTL-Star trauert um Serien-Hund „Stinker“

Traurige Nachrichten für Fans der RTL-Serie „Unter Uns“: Schauspieler Patrick Müller und seine Ehefrau Joy Abiola-Müller trauern um ihre geliebten Hündin Leika. Die Fell-Dame, die in der Serie als Rüde „Stinker“ bekannt wurde, war nicht nur ein treuer Begleiter der Familie, sondern auch ein Publikumsliebling der Serie.

Besonders tragisch: Die Nachricht von ihrem Tod wurde ausgerechnet in der Jubiläumswoche der Serie öffentlich. 15 Jahre lang lebte Leika an der Seite von Patrick Müller, 12 Jahre davon war sie Teil des „Unter Uns“-Casts. Der RTL-Star erinnert sich an den tränenreichen Verlust.

RTL-Star: Vor der Kamera flossen Tränen

„Der Hund war meine beste Freundin“, erzählt Patrick Müller in einem emotionalen Interview mit RTL. Leika verstarb bereits vor einem halben Jahr, doch der Verlust schmerzt noch immer. „Mir fiel das sehr, sehr schwer. Das waren echte Tränen und alles war wirklich echt“, erinnert sich Müller.

Besonders berührend: In der Trauer um Leika erlebte der Schauspieler eine besondere Nähe zu seiner Familie. „Ich habe gemerkt, wie ich zu dem kleinen Jungen wurde, der dann auf einmal von seiner Tochter getröstet wurde. Und das war richtig schön.“ Doch für Patrick Müller und seine Familie steht fest: Ein Leben ohne Hund ist unvorstellbar. Eine neue Fellnase ist daher schon in Planung.

Privat ist Müller seit 2009 mit seiner Schauspielkollegin Joy Lee Juana Abiola-Müller liiert und seit 2011 verheiratet. 2015 kam die gemeinsame Tochter zur Welt. 2019 bekamen die beiden einen Sohn, ein weiterer folgte 2021.

Bei „Unter Uns“ schlägt der Tod von „Stinker““ hohe Wellen. Wie Tobias und die Serienfamilie den Verlust verarbeiten, können Fans täglich um 17:30 Uhr bei RTL oder jederzeit in der RTL+-Mediathek verfolgen.