RTL-Star Tom Beck bekommt überraschendes Angebot, für IHN macht er alles

Mit seiner Rolle als Ben Jäger in der RTL-Serie „Alarm für Cobra 11“ bleibt Tom Beck unvergessen. Neben der Schauspielerei war vor allem eins aber immer schon seine große Leidenschaft: die Musik. Mit seiner Band ist der RTL-Star aktuell auf Tour und begeistert sein Publikum.

Während sich andere im Dezember auf Weihnachten einstimmen, spielt Tom Beck gerade regelmäßig ein Konzert. Wie dabei trotzdem Weihnachtsstimmung aufkommen kann und welche Rolle er jetzt nur seinem Sohn zuliebe angenommen hat, hat er im exklusiven Interview mit dieser Redaktion kurz vor dem Tour-Start verraten.

RTL-Star Tom Beck kurz vor Weihnachten noch auf Tour

Dein letztes Konzert in diesem Jahr ist vier Tage vor Weihnachten. Wie viel Weihnachtsstimmung kann da zu Hause einziehen?

Tom Beck: Wahrscheinlich müsste ich Ende November losziehen und schon mal den Baum holen, damit wir diese Weihnachtsphase jetzt schon zelebrieren. Aber ich mache mir da keine Sorgen, meine Frau ist voll im Weihnachtsfieber. Mein Sohn wird auch wieder einen Weihnachtskalender bekommen, mit Kleinigkeiten, auf die er sich jeden Tag freuen kann. Das hat er letztes Jahr auch schon abgefeiert. Vier Tage vorher reichen mir persönlich auch.

Klingt, als wärst du eher Kategorie Grinch als Weihnachtsfan?

Nein, gar nicht. Ich mag eigentlich das gemütliche Gefühl von Weihnachten. Ich habe aber auch nichts dagegen, mit meiner Band unterwegs zu sein und ein paar schöne Konzerte zu spielen. Und dann ist ja immer noch genug Zeit. Fünf oder sechs Tage Weihnachten heißt für mich meistens sieben Kilo mehr und dann bin ich auch froh, wenn es wieder vorbei ist.

RTL-Star Tom Beck bekommt überraschende Anfrage

Inwiefern hat sich das Weihnachtsfest mit der Geburt eures Kindes verändert?

Es ist schon nochmal etwas anderes, wenn man dieses Strahlen in den Kinderaugen sieht. Wie die sich freuen und dann ist irgendwie alles so spannend. Der Baum, alles glitzert, das ist schon nochmal etwas anderes und macht Spaß.

Also bist du einer der Väter, der sich für das eigene Kind als Weihnachtsmann verkleidet?

Ich habe tatsächlich von unserer Kita einen supersüßen Brief bekommen, mit der Frage, ob ich nicht vielleicht für 60 Kinder den Weihnachtsmann spielen würde. Das ist genau an dem Tag, an dem wir freihaben. Dann muss ich nach dem Auftritt in Nürnberg mich noch ins Auto setzen und nach Berlin fahren, damit ich dann um 11 Uhr da bin. Das ist sehr früh, wenn ich erst um 4 Uhr ins Bett komme, aber dann werde ich da kurz mal den Weihnachtsmann spielen.

Was glaubst du, wie dein Sohn darauf reagiert?

Ich bin mal gespannt. Wir scherzen schon oft rum, und ich verstelle meine Stimme. Ich hoffe nicht, dass er mir den Bart runterzieht.