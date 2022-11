RTL: Gottschalk darf nicht in Liveshow auftreten – „Das ZDF ist eifersüchtig“

Und wieder müssen die RTL-Zuschauer eine bittere Moderationspleite hinnehmen. Bereits vergangene Woche trat Thomas Gottschalk nicht in der Liveshow „Denn sie wissen nicht, was passiert“ auf. Auch sein Kollege Günther Jauch musste coronabedingt kurzerhand den Auftritt im Studio absagen. Über die Ausfall-Gründe von Thomas Gottschalk wurde eifrig spekuliert. Zunächst witzelte der TV-Star selbst, er mache bei einem Surfkurs in Malibu mit. Was tatsächlich der Grund war, wusste zu dem Zeitpunkt niemand.

Und auch jetzt gibt es neuen Gesprächsstoff. Denn Gottschalk wird auch diesen Samstagabend (12. November) nicht in der RTL-Show auftreten. Und endlich sind nun die Gründe dafür bekannt.

RTL: Thomas Gottschalk hat Auftritt-Verbot in Liveshow

Wenn am Samstag Günther Jauch zusammen mit Barbara Schöneberger durch den Abend von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ führt, dann wird Thomas Gottschalk das Show-Spektakel vom Fernseher aus sehen. Denn: Der Moderator darf laut Anweisung des ZDF nicht in der RTL-Sendung auftreten. Eine Woche später (am 19. November) steht der 72-Jährige für eine neue Ausgabe von „Wetten, dass..?“ vor der Kamera. Und vertraglich ist mit dem öffentlich-rechtlichen Sender geregelt, dass er sich einige Wochen vor „Wetten, dass..?“ nicht in anderen Show-Formaten sehen lassen darf.

Das bestätigt Thomas Gottschalk auch gegenüber dem Branchendienst „DWDL“. „Das ZDF ist eifersüchtig, wenn sie ihren besten Mann zwei Wochen vor ‚Wetten, dass..?‘ bei RTL sehen und haben mir Liebesentzug angedroht, wenn sie mich beim Fremdgehen erwischen. Ich hab da volles Verständnis!“

Dass RTL das Samstagabend-Format auch ohne den Moderator und nur mit seinen TV-Kollegen Günther Jauch und Barbara Schöneberger sendet und es keine zeitliche Verschiebung nach hinten gibt, liegt an der diesjährigen Fußball-WM. Das Sportevent im Wüstenstaat Katar startet am 20. November.