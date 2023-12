RTL-Star Lola Weippert nimmt lustiges Video auf – doch plötzlich geht alles schief

Sie ist eine der bekanntesten Moderatorinnen des Landes und der Inbegriff eines Energiebündels: Lola Weippert. Als Radiomoderatorin des Senders BigFM erlangte die 27-Jährige erste Bekanntheit, mittlerweile moderiert Weippert RTL-Formate wie „Love Island“, „Temptation Island“ und „Princess Charming“.

Dem Instagram-Profil des Fernsehstars folgen stolze 634.000 Menschen, Weippert versorgt ihre Fans regelmäßig mit schonungslos ehrlichen Einblicken in ihren Alltag und ihre Gefühlswelt. Doch auch bei einer bekannten Moderatorin läuft nicht immer alles nach Plan, wie das neuste Video des RTL-Stars nun zeigt.

Lola Weippert: Und plötzlich ist alles weiß

Lola Weippert befindet sich momentan in Köln, um eine Reihe von Fernsehshows aufzuzeichnen. Für die Moderation der Sendungen schmeißt sich der Fernsehstar täglich in neue glamouröse Outfits. Die Verwandlung von Alltagskleidung zu dem Outfit für die Kamera hält Weippert des Öfteren in Instagram-Reels fest. Doch die neuste Aufnahme der Moderatorin ging nun ganz schön schief.

Passend zur Jahreszeit läuft Whams Hit „Last Christmas“ im Hintergrund des Videos, das Weippert nun mit ihren Instagram-Followern teilte. Mit völlig zerzausten Haaren tanzt die Moderatorin zu der Musik. Um die Verwandlung zum Abendlook flüssiger wirken zu lassen, pustet die Influencerin Gesichtspuder in die Kamera. Als Weippert sich wieder von der Kamera entfernen möchte, geht plötzlich alles schief. Der Puder staubt mehr als gedacht und das Bild der Kamera zeigt nur noch eine verschwommene Sicht. Weippert ist nun zwar in einem schicken Abendlook gekleidet und perfekt gestylt, muss jedoch durch den aufgewirbelten Puder so sehr husten, dass die Handykamera umfällt. Das missglückte Video kommentiert die Moderatorin mit den Worten: „Reel Fail“ und ergänzt lachende Emojis.

Die Fans der Moderatorin amüsieren sich über das lustige Video. Ein Follower von Lola Weippert kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Haha das bist einfach du, danke mal wieder für den Lacher“ und ein weiterer Zuschauer schreibt: „Aber das wars wert, hat auch was.“ Ein Fan des Fernsehstars macht sich allerdings Sorgen und merkt an: „Ich fürchte, dass du wegen deinen Videos irgendwann ins Krankenhaus kommst.“ So weit wird es Weippert jedoch hoffentlich nicht kommen lassen.

Kurze Zeit später postete die Moderatorin dann die fehlerfreie Version des Videos. Doch mit dem ersten missglückten Video hat Weippert mit Sicherheit etliche Sympathiepunkte bei ihren Fans gesammelt.