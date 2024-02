RTL-Star Lola Weippert im Rausch der Gefühle – „Du bist mein Zuhause“

Sie ist ein wahres Energiebündel und verzaubert Fernsehzuschauer mit ihrer charmanten Art. Lola Weippert arbeitete jahrelang beim Radiosender bigFM und moderiert mittlerweile RTL-Formate wie „Love Island“ und „Prince Charming“.

Das Leben des Fernsehstars ist turbulent und viel Zeit für die Pflege von Freundschaften bleibt Lola Weippert nicht. Eine besondere Verbindung hat die Moderatorin zu ihrer Mutter, der sie nun eine emotionale Liebeserklärung macht.

Lola Weippert kann ihr Glück kaum fassen

677.000 Menschen folgen dem Instagram-Profil von Lola Weippert, auf dem sie tägliche Einblicke in ihren Alltag und glamouröse Bilder von Fotoshootings mit ihren Fans teilt. Den neusten Instagram-Post, den die Moderatorin nun mit ihren Fans teilte, widmet Weippert ihrer geliebten Mutter. Zehn Fotos teilt der Fernsehstar auf ihrem Profil. Zu sehen sind ihre Mutter Cornelia auf roten Teppichen, im gemeinsamen Urlaub, auf alten Familienfotos und während Weipperts Teenagerzeit. Ihre Liebe versucht die Moderatorin in emotionale Worte zu packen und schreibt: „Du bist mein größtes Vorbild und mein größtes Geschenk. Du bist mein Zuhause. Wo du bist fühle ich mich am wohlsten, du bist mein sicherer Hafen, du bist mein Fels in der Brandung, niemand liebt mich so bedingungslos wie du und du bist der Grund, dass ich dieses fabelhafte Leben leben darf.“ Die Verbindung des Mutter-Tochter-Duos scheint bis heute unkaputtbar zu sein.

Lola Weippert scheint ihre Mutter von ganzem Herzen zu lieben und schreibt weiter: „Du bist mein größtes Vorbild und es ist das größte Geschenk und eine unbeschreibliche Ehre, dass ich dich meine Mama nennen darf. Du hast mir mein Leben geschenkt und mir gezeigt, wie wunderschön, vielfältig und glücklich man sein Leben gestalten kann, wenn man nie aufgibt, immer weiterkämpft und niemals aufhören zu strahlen.“ Auch in schweren Zeiten scheint Cornelia ihrer berühmten Tochter immer zur Seite zu stehen. Voller Wertschätzung bekräftigt die Moderatorin: „Danke, dass du die beste Mama auf der Welt bist, die ich mir jemals hätte erträumen können.“ Über diese rührenden Worte würde sich sicherlich jede Mutter freuen.

Fans des RTL-Stars zeigen sich gerührt

Die Fans von Lola Weippert zeigen sich von der emotionalen Liebeserklärung der Moderatorin begeistert. Unter dem Instagram-Beitrag findet sich ausschließlich positives Feedback wieder. Ein Follower des Fernsehstars kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Wenn mir meine Tochter später mal solch eine Liebeserklärung schreibt, dann habe ich alles richtig gemacht“ und ein weiterer Fan schreibt: „Da habe ich direkt Gänsehaut beim Lesen bekommen!“ Weipperts authentische Art kommt bei ihrer Community stets gut an.

Momentan hält sich Lola Weippert in ihrer Wahlheimat Berlin auf. Wie die Erfahrung zeigt, wird die Moderatorin jedoch sicherlich bald wieder um die Welt reisen.