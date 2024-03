RTL-Star Lola Weippert – emotionales Geständnis: „Riesengroße Tränen“

RTL-Star Lola Weippert steht normalerweise als Moderatorin auf Deutschlands Fernsehbühnen. Jetzt probiert sich die 27-Jährige jedoch in anderen beruflichen Bereichen aus.

Dabei überrascht sie ihre Fans nicht nur mit ihrem Kurswechsel, sondern auch mit einer emotionalen Achterbahnfahrt, die sie auf Instagram teilt.

RTL-Star tauscht TV-Bühne gegen Laufsteg

Neue Horizonte und neue Emotionen bei Lola Weippert: Dabei begibt sich die RTL-Moderatorin auf unbekanntes Terrain jenseits der TV-Bühnen. In einem überraschenden Schritt erforscht die 27-Jährige nicht nur neue berufliche Bereiche, sondern nimmt ihre Fans mit auf eine emotionale Reise, die sie auf Instagram dokumentiert.

+++RTL-Star Lola Weippert: Als sie ihr Hotelzimmer betritt, traut sie ihren Augen kaum+++

Denn nun präsentierte sie sich als Model auf dem Laufsteg für „Hunkemöller“ – eine der führenden Lingerie-Marken. In der neuen Fashion Show der Modemarke stellt die 27-Jährige ihre Model-Ambitionen unter Beweis. Und auch wenn Lola Bühnenerfahrung mitbringt, lässt dieses Erlebnis noch einmal ganz neue Emotionen bei der Moderatorin hochkochen!

Dabei war der Auftritt nicht ihr Laufsteg-Debüt. Bereits bei der Berliner Fashion Show durfte Lola dieses Jahr bei der Designerin Marina Hoermanseder über den Runway schweben.

Lola Weippert emotional: „Riesengroße Tränen“

Ihre bewegende Performance wurde dabei zu einer glatten Herzensbotschaft. Auf Instagram lässt die 27-Jährige ihre Fans an einem berührenden Geständnis teilhaben: „Mir laufen gerade riesengroße Tränen über die Wange, während ich diese Worte schreibe“, beginnt sie ihre emotionale Reise auf dem Instagram-Beitrag.

Ihre Rolle in der gestrigen Show war für sie nicht nur ein beruflicher Meilenstein, sondern auch eine riesengroße Ehre. So standen vor allem Empowerment und Selbstliebe im Fokus ihrer Botschaft. „Es ist so wichtig, dass wir Frauen uns gegenseitig unterstützen, für einander einstehen und uns bestärken. Wir sind Schwestern, keine Konkurrentinnen.“

Ein Aufruf, der nicht nur an ihre weibliche Fangemeinde gerichtet war, sondern an alle, um verstärkt die Aufmerksamkeit auf weibliche Präsenz zu lenken, auch im Hinblick auf den bevorstehenden Weltfrauentag.

Lola Weippert schloss ihre Botschaft mit einem Dank an „Hunkemöller“ für die „unglaubliche Chance“, die sie erhalten habe. Ihr Aufruf zu Authentizität ist nicht nur eine persönliche Reflexion, sondern auch eine inspirierende Aufforderung an ihre Fans und Follower!