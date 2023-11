RTL-Moderator macht es offiziell! Liebes-Geheimnis gelüftet

Er ist schon lange ein bekanntes und beliebtes Gesicht in der deutschen TV Landschaft. Sportlich, witzig, attraktiv – so beschreiben seine Fans den RTL-Frühaufsteher Marco Schreyl. 1997 beginnt er seine TV-Karriere als Sportreporter und Moderator des ZDF-Magazins „Hallo Deutschland“.

Bekannt wird er vor allem als das Gesicht von der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“, die er von 2005 bis 2012 präsentiert. Dafür erhält er 2008 den Deutschen Fernsehpreis. Auch für seine Moderation des Casting-Formats „Das Supertalent“, die Marco Schreyl 2010 zusammen mit Daniel Hartwig übernimmt, heimst er viel Lob ein. Und eine weitere Auszeichnung: die Goldene Kamera.

RTL-Moderator Marco Schreyl: „Mein Privatleben ist meine Sache.“

2012 verschwindet Marco Schreyl von der Bildfläche. RTL nimmt für die großen Unterhaltungsshows andere Gesichter unter Vertag, und der Thüringer Moderator arbeitet vor allem für die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. 2020 die Rückkehr zu RTL: Nachdem seine Nachmittags-Talkshow wegen mieser Quoten schnell vom Sender verschwindet, heuert Marco Schreyl als Teil des Teams von „Guten Morgen Deutschland“ an. Kurz kehrt er zu „DSDS“ zurück. Aktuell ist er Moderator bei den Morgenmagazinen von RTL

Über sein Privatleben hat Marco Schreyl, der 1974 in Erfurt geboren wurde, nie viel preisgegeben. Auf roten Teppichen und öffentlichen Events tritt er meist alleine auf.

RTL-Star Marco Schreyl outet sich öffentlich als schwul

Schreyl hat sich zu seinem Liebesleben nie geäußert, jetzt macht er seine Homosexualität erstmals publik. In seinem Buch „Alles gut? Das meiste schon.“ spricht der 49-jährige ein ganzes Kapitel lang über den Mann an seiner Seite. „Dass die Liebe […] in mein Herz gefunden hat, dafür bin ich sehr dankbar.“

Mehr zu seinem Partner verrät Marco Schreyl nicht. Bei seinen Eltern hatte er sein Coming Out bereits mit 29 – am Frühstückstisch. „Meinen Eltern zu sagen, wie ich liebe und wen, war ein großer, wichtiger Schritt für mich“, schreibt er in seinem Buch.

Darin geht es in erster Linie um die Krankheit und den Leidensweg seiner verstorbenen Mutter Petra.