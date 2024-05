RTL stellt Programm auf den Kopf: Kultsendung zurück im TV

Ihren turbulenten Alltag als Ärztin, dem ständigen Kampf mit ihrem Gewicht und der unermüdlichen Suche nach der wahren Liebe hält Protagonistin Margarete „Gretchen“ Haase stets in ihrem Tagebuch fest. Und Millionen von RTL-Zuschauern feiern sie dafür! Die Rede ist natürlich von „Doctor’s Diary“. Jetzt haben Fans allen Grund zur Freude…

RTL setzt im Juni auf Gretchen Haase

RTL bringt das beliebte Format mit Diana Amft, Kai Schumann und Florian David Fitz diesen Sommer zurück auf den Bildschirm. Die erste Ausstrahlung der neuen Wiederholungsstaffel startet am Dienstag (11. Juni) um 20:15 Uhr mit den ersten beiden Folgen. Nach der Erstausstrahlung zwischen 2007 und 2010 und sporadischen Wiederholungen in den letzten Jahren, zuletzt 2019 zur Primetime und 2020 am späteren Abend, hofft RTL erneut auf gute Resonanz bei den Zuschauern.

+++ RTL-Star verkündet trauriges Ehe-Aus – „Ich bin gebrochen“ +++

Trotz teils einstelliger Marktanteile in der Vergangenheit setzt der Sender weiterhin auf das Potenzial der Serie, die eine treue Fanbasis hat. Die weiteren Folgen von „Doctor’s Diary“ werden voraussichtlich zu späteren Zeiten ausgestrahlt, da der Sender ab dem 15. Juni das Programm wegen der Fußball-Europameisterschaft anpasst. Um 20:15 Uhr startet dann täglich das „EM-Studio“. Das bedeutet, dass andere Sendungen in den späten Abend verschoben werden.

Neben „Doctor’s Diary“ setzt RTL im Juni auch auf andere Re-Runs und alte Krimifilme. Am 1. Juni werden beispielsweise zwei Folgen der Krimiserie „Dünentod“ ausgestrahlt, und am 8. Juni gibt es die beiden Filme von „Die Neue und der Bulle“ zu sehen. Ob sie sich gegen die Konkurrenz durchsetzen können? Schließlich strahlt das ZDF am selben Tag neue Episoden seiner Krimireihen aus. Zusätzlich überträgt der Sender das Champions-League-Finale zwischen Dortmund und Real Madrid.