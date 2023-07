RTL speist Show ab – und holt ausgerechnet SIE ins Programm

RTL ist für seine Datingshows bekannt und kann mit Formaten wie dem Dschungelcamp bei seinem Publikum punkten. Aber auch in Sachen Serien, entwickelt sich der Kölner Sender stetig weiter und veröffentlichte bereits diverse Eigenproduktionen.

Die stehen vorzugsweise gegen Bezahlung in der Mediathek bei RTL+ zum Abspielen bereit. – oder landen irgendwann im TV-Programm. So wie „Der König von Palma„. 2022 in der Mediathek veröffentlicht, zeigte RTL bereits am Dienstag, 11. Juli, drei Folgen des Formats im TV. Drei weitere werden eine Woche später, am 18. Juli ausgestrahlt. Die Veröffentlichung war ursprünglich anders geplant. Doch jetzt will RTL den Sendeplatz für ein bestimmtes Pärchen nutzen.

RTL speist Serie ab und zeigt „Bau-Challenge“

Praktisch, wenn man gar keine Kakerlaken essen muss und trotzdem im Fokus von RTL steht. So ging es 2023 Yvonne Woelke und Peter Klein. Ursprünglich waren beide jeweils als Unterstützung für ihre Kandidaten angereist. Sie für die spätere Dschungelkönigin Djamila Rowe und er für Schwiegersohn Lucas Cordalis.

Am Ende war es dann allerdings der Vorwurf um eine Affäre zwischen den beiden Begleitpersonen, der für mehr Wirbel sorgte, als die eigentliche Gewinnerin. In der RTL-Show „Die ultimative Bau-Challenge“ treten die beiden jetzt das erste Mal ganz offiziell im Team vor die Kamera. Damit Yvonnes und Peters handwerkliches Geschick auch schnellstmöglich über die Bildschirme laufen kann, muss Henning Baum als „Der König von Palma“ jetzt weichen.

„Der König von Palma“ verschwindet in Mediathek

Statt im Wochentakt zeigt RTL kurzerhand in zwei Blöcken jeweils drei Folgen. Skurriler Zufall: In der Mallorca-Serie spielt auch ausgerechnet der Mann mit, der dafür verantwortlich ist, dass Peter Klein überhaupt erst nach Australien gereist war – Lucas Cordalis.

Der Sänger verkörpert hier die Rolle seines verstorbenen Vaters, Costa Cordalis, und tritt mit Lockenkopf und 80er-Klamotte auf. Ab dem 25. Juli übernimmt dann Peter Klein mit dem Bau-Projekt und legt mit Yvonne den Hammer an.