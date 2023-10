RTL-Reporterin interviewt AfD-Politiker: Die Folgen sind erschreckend

Recherchieren, Interviews führen, Inhalte einordnen – Alltag für Sophia Maier. Die 36-jährige Reporterin ist keine Unbekannte. Mehrfach schon berichtete Maier für „Stern TV“ (RTL) aus europäischen Flüchtlingslagern, schleuste sich im Dezember 2018 gar in Moria auf Lesbos ein, um die dortigen Missstände aufzudecken.

Maier scheut also nicht das Risiko. Und so ist es wenig verwunderlich, dass die RTL-Reporterin auch vor Gesprächen mit der AfD nicht zurückschreckt. Was nach ihrem Gespräch mit dem EU-Abgeordneten Maximilian Krah geschah, schien auch die erfahrene Journalistin überrascht zu haben. Allerdings nicht positiv. Was war geschehen?

AfD-Politiker gehen RTL-Journalistin an

Via „X“ hatte Krah nach dem Interview ein Bild der Interview-Situation geteilt. Darauf zu sehen: Sophia Maier samt Drehteam und eben jener Maximilian Krah. Doch statt einfach nur auf das Interview aufmerksam machen zu wollen, nutzte Krah den Post als Angriff auf die Journalistin: „Heute Interview für RTL: Die Fragestellerin agierte als Aktivistin, nicht als Journalistin. Es wurde nicht einmal mehr versucht, objektiv zu wirken. Aber das entlarvt nur die Medien, schadet uns nicht.“

Ein Tweet gegen die Journalistin, der seine Wirkung bei der Followerschaft des Politikers nicht verfehlen sollte. „Wer ist die Frau(?) mit den fettigen Haaren? Lass mich raten, die Aktivistin?“, hieß es nur kurze Zeit später von Krahs AfD-Parteikameraden Siegbert Droese. Und so nahmen der Shitstorm rund um Aktivismus und ungepflegte Haare seinen Lauf.

„Heul leise und geh Haare waschen“

„Heul leise und geh Haare waschen“, „Sie haben halt ekelhaft, fettige Haare. Wird jetzt auch schon das Shampoo in der Woke-Ideologie verboten?“, „Die Dame mit dem Rücken zu uns gewendet, macht einen extrem ungepflegten Eindruck. Vielleicht hätte sie sich nach dem Durchnudeln duschen sollen“ sind nur einige der Beleidigungen, die auf Sophia Maier einprasselten.

Eine durchaus erschreckende Dynamik, auch für die erfahrene Journalistin. Es sei ein „sehr massiver, heftiger Shitstorm“, der gerade auf sie einprassele, erklärt Maier gegenüber dieser Redaktion. So hatte sich das Interview auf das Frauenbild in der AfD bezogen, und soll Teil von Maiers neuer RTL-Sendung „#WHY“ sein. Die Sendung, die sich mit dem Thema Frauenhass beschäftigt, wird am 23. November auf dem Kölner Sender zu sehen sein. Anzeige habe sie bislang nicht erstattet, berichtet Maier. Sie behalte es sich aber vor, betont sie ausdrücklich.