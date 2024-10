RTL baut Programm um: Zuschauer flippen aus

Kaum eine Show wird derzeit so gehyped und ist im Freundeskreis so umstritten wie das „Sommerhaus der Stars“ bei RTL. Nicht nur, dass über die Geschehnisse in der Bocholter Bruchbude diskutiert wird, nein, auch die Frage, was denn nun eigentlich aus den Paaren geworden ist, ist Thema jener Unterhaltungen.

Jeder von ihnen wird aber wohl eine Frage vorangestellt: Schaust du bei RTL oder bei RTL Plus? Das ist nämlich ein riesiger Unterschied. Schließlich ist die neue Folge auf dem RTL-Streamingportal bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung abrufbar. Wer jetzt also nicht sein Gegenüber spoilern will, sollte da besser Vorsicht walten lassen.

RTL Plus bereitet eine Sommerhaus-Überraschung

Bislang war es so, dass die neue Folge stets gegen 20.15 Uhr am Ausstrahlungstag abrufbar war. Doch auch hier justiert RTL nun noch einmal nach und wirbelt das Abendprogramm der „Sommerhaus der Stars“-Freundinnen und -Freunde gehörig durcheinander.

Statt zur Primetime dürfen die sich nun nämlich auf eine verfrühte Abrufzeit freuen, wie RTL Plus via Instagram bekanntgab. „Aufgepasst, liebe Sommerhaus-Fans! Die Wartezeit wird kürzer: Die neue Folge ist jetzt schon um 18:45 Uhr auf RTL+ verfügbar! So startet der Abend doch perfekt – schaltet früher ein und erlebt die neuesten Highlights!“, so der Sender.

Bei den Fans kommt die Nachricht extrem gut an, sorgte sogar für ordentlich Jubel. „Wie geil ist das denn? Hahahahaha. Vielen lieben Dank an den, der es möglich gemacht hat. Danke, danke, danke. Ich freu mich“, flippt eine Zuschauerin geradezu aus. Eine andere ergänzt: „Holt das Popcorn raus, es geht weiteeeeer!!!“ Während eine Dritte gar ihren ganzen Tagesablauf durcheinander gewirbelt sieht: „Essen und duschen und atmen und so kannst du heute dann später, die Folge kommt heute früher.“ Na, dann sind wir ja schon mal gespannt, wie es weitergeht.