RTL sorgt für Paukenschlag – beliebte Show fliegt aus dem TV-Programm

Klassiker wie „Let’s Dance“ oder auch DSDS sind bei RTL fast schon Garanten für hohe Einschaltquoten. Shows dieser Art heben sich vor allem von ihrer langen Lebensdauer im Programm des privaten Senders ab.

Doch das ist nicht der einzige Dauer-Brenner bei RTL. Allerdings verkündete der Sender nun ein kleinen Paukenschlag, denn eine beliebte Show wird plötzlich nicht mehr im Free-TV zu sehen sein.

RTL schmeißt Show aus dem Programm

14 Staffeln „Der Bachelor“ und 10 Staffeln „Bachelorette“ gab es bereits. Noch im Frühsommer soll eine neue Bachelorette wieder ihre große Liebe suchen. Doch der Sender hat einige Änderungen an dem beliebten Format vorgenommen. Zunächst einmal ist „Finger Weg“-Star Stella Borgman die erste bisexuelle Bachelorette seit der Geschichte der Kuppelshow. Somit können sich Männer und Frauen bewerben, um am Ende die letzte Rose zu bekommen.

Das neue Konzept knüpft an die letzte „Bachelor“-Staffel an. Auch hier sorgte RTL für eine Premiere. Erstmals gingen gleich zwei Junggessellen gleichzeitig auf Dating-Tour im Fernsehen. Doch das war es noch nicht mit den Überraschungen. Wie der private Sender nun beim diesjährigen Screenforce-Festival verkündete, fliegt das Format aus dem TV-Programm. Zum ersten Mal wird die „Bachelorette“ ausschließlich auf RTLplus zu sehen sein und nicht im linearen Fernsehen.

Die genauen Gründe für diese Entscheidung sind noch nicht bekannt. Doch es könnte eine Reaktion auf die Zuschauer-Entwicklung der jüngeren Zielgruppe sein. Denn immer weniger junge Menschen schalten das Fernsehen ein, der Trend geht in Richtung Streaming. Seit einiger Zeit setzt der Sender bei RTLplus auch auf weitere Dating-Formate wie „Are You The One?“, „Love Island“ oder „Ex on the Beach“.