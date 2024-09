Sexy Fotos von RTL-Moderatorin – Fans flippen aus: „Traumfrau vom Allerfeinsten“

Vor den Kameras ist sie mit ihrem strahlenden Lächeln nicht mehr wegzudenken: Nazan Eckes. Spätestens seit sie 2005 die Moderationen der RTL-Boulevardmagazine „Explosiv – Das Magazin“ und „Explosiv – Weekend“ übernahm, ist ihr Name in aller Munde. Auch wenn sich die Moderatorin seit 2022 weitestgehend aus dem TV-Geschäft zurückgezogen hat, teilt sie ihr Leben noch immer regelmäßig auf Social Media.

Stolze 453.000 Fans bestaunen ihren Instagram-Account und können von dem neuesten Foto der zweifachen Mutter einfach nicht genug bekommen!

RTL-Moderatorin schwelgt in Erinnerungen

Über Deutschland ziehen bereits die ersten Herbstwolken auf und der Spätsommer zeigt sich nur noch vereinzelt mit den letzten warmen Sonnenstrahlen. Doch für die Fans von Nazan Eckes gab es jetzt einen echten Lichtblick. Fast pünktlich zum Herbstbeginn verabschiedet sich die RTL-Moderatorin mit einem sommerlichen Gruß: einem traumhaften Schnappschuss aus ihrem Türkei-Urlaub.

„Goodbye Summer“, titelt sie zu dem Instagram-Post und schwelgt in Urlaubserinnerungen. In einem grünen Bikini kniet die Moderatorin im Sand und präsentiert ihren Hammer-Körper! Dass den Fans dabei gleich warm ums Herz wird, zeigen sie mit zahlreichen Komplimenten und Flammen-Emojis.

RTL-Moderatorin verdreht Fans den Kopf

So schreibt ein User: „Traumfrau vom Allerfeinsten.“ Auch andere feiern den Look der RTL-Moderatorin und kommentieren: „Wunderschöne Bilder von dir und der Landschaft.“ Nazan Eckes Fans können sich in den kommenden Tagen noch auf weitere Schnappschüsse einstellen.

Denn sie verspricht: „Ich habe noch so viele Erinnerungen und Momente, die ich nicht mit euch geteilt habe. Ich haue das die nächsten Tage mal alles raus. Erleichtert den Übergang in den Herbst.“ Na, dann sind wir mal gespannt, was wir in Zukunft noch von RTL-Moderatorin Nazan Eckes zu sehen bekommen.

Nazan Eckes startete ihre Karriere beim Fernsehen 1999. Damals moderierte sie das Wetter bei „Guten Abend RTL“. Daraufhin wurde sie fester Bestandteil der Medienwelt, moderierte unzählige namhafte Sendungen und wurde später selbst gern gesehener TV-Gast. 2019 trat sie unter anderem bei „Let’s Dance“ als Kandidatin an und belegte den vierten Platz.