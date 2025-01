„Ninja Warrior Germany“ (RTL): Zuschauer fällen ihr Urteil – „Sollte entfernt werden“

Seit 2016 hat sich das RTL-Format „Ninja Warrior Germany“ zum festen Bestandteil der deutschen TV-Landschaft entwickelt. In der Sport-Show treten Deutschlands beste Athletinnen und Athleten an, um sich durch einen der härtesten Parcours der Welt zu kämpfen – und für die Fans gibt es jetzt einen besonderen Grund zur Freude!

Am Freitagabend (3. Januar) meldet sich die Show mit einem Promi-Special zurück, das nicht nur Action, sondern auch Herz beweist. Zwölf prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer treten in drei Teams an, um Geld für den guten Zweck zu sammeln. Die Erlöse gehen an die RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“, die im Rahmen des RTL-Spendenmarathons zahlreiche Projekte unterstützt.

Doch nicht jeden Zuschauer freuts!

RTL-Show: SIE kämpfen für guten Zweck

Nach der neunten Staffel von „Ninja Warrior Germany“ ist noch lange nicht Schluss! Denn wie in den Vorjahren dürfen sich die Fans des Formats anschließend auf das Promi-Special freuen. Darin treten am 3. Januar 2025 zwölf Stars in Teams für den guten Zweck an. Mit dabei sind unter anderem der ehemalige Kunstturner Fabian Hambüchen, Reality-TV-Star Filip Pavlovic oder Sänger Vincent Gross.

Während viele Fans sich auf das Promi-Special freuen, bleibt die Community wie immer gespalten. Auf Instagram äußern einige User Kritik.

RTL-Show: Zuschauer werden deutlich

„Ich schaue nicht, streamen geht nicht und mit Werbung schaue ich nichts mehr“, echauffiert sich ein Zuschauer auf dem offiziellen Instagram-Account von „Ninja Warrior.“ Ein anderer legt nach: „Thorsten Legat sollte genauso entfernt werden wie jetzt Yasin Mohamed.“

Andere hingegen fiebern der Sendung entgegen. „Freue mich auf die Show!“ und „Sammelt ganz viel Geld für die Kinder!“, lauten motivierende Kommentare.“ Ob „Ninja Warrior“-Liebhaber oder nicht – das „Promi-Special“ verspricht einen lohnenden Abend für den guten Zweck – und allein das sollte zählen.

Wer die vergangenen Staffeln von „Ninja Warrior Germany“ verpasst hat, kann dies auf RTL+ nachholen. In der Mediathek gibt es nicht nur die alten Folgen, sondern auch Highlights aus der aktuellen neunten Staffel.