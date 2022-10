RTL-Star Nazan Eckes meldet sich erstmals nach Trennung zu Wort – „Glücklicher denn je“

Erstes Statement von RTL-Star Nazan Eckes nach der Trennung von Ehemann Julian Khol! In den vergangenen Tagen kam ans Licht: Das einstige Liebespaar soll angeblich sogar schon länger getrennte Wege gehen. Nazan Eckes Schwester und Managerin bestätigte das Liebes-Aus. Die 46-Jährige selbst hatte sich zu ihrer Trennung allerdings nicht öffentlich geäußert – bis jetzt.

Nazan Eckes spricht Klartext auf Instagram! Die RTL-Moderatorin teilte auf ihrem Instagram-Account gleich mehrere Schnappschüsse, auf denen sie in die Kamera lächelt. „Hey ihr… nach den Trennungs-Meldungen, ein paar Worte von mir. Denn eines ist mir sehr wichtig: We are Family. No matter what! Wir hatten den gleichen Traum, wie viele da draußen. Verliebt, Verlobt, Verheiratet, Haus, Kind“, beginnt das RTL-Gesicht seinen Post.

RTL: Nazan Eckes und Julian Khol wollen als Familie weiter zusammenhalten

„Wir hatten eine wunderschöne und verrückte gemeinsame Zeit. Doch dann hielt das Leben viele Herausforderungen für uns bereit, zu viele… und wir haben jede einzelne angenommen. Wenn einer sagen kann ‚in guten, wie in schlechten Zeiten‘, dann wir. Wir haben uns durch den Sturm gekämpft und können uns immer noch liebe- und respektvoll in die Augen schauen. Es mag verrückt klingen, aber wir sind glücklicher denn je“, schreibt Nazan Eckes weiter.

Die beiden seien immer noch leidenschaftliche Eltern und würden als Familie weiterhin Hand in Hand durchs Leben gehen. „Wir sind stolz und froh, dass wir das geschafft haben. Aber wir sind eben auch jenseits dessen das, was wir sind. Jeder für sich. Getrennt und doch zusammen. Individuen und doch eine Einheit. Auf immer und ewig verbunden und seelenverwandt und doch geht eben jetzt jeder seinen eigenen Weg.“

Es sei das erste Mal, dass Nazan Eckes sich zu ihrer privaten Situation äußere – und auch das letzte Mal. „Wir bitten daher von Fragen und Spekulationen abzusehen. Vor allem zum Schutze unserer Kinder.“