RTL: Das sollten die Zuschauer nicht sehen – Moderatorin bekommt den Rock nicht mehr zu

Beim Fernsehen wird bekanntlich viel getrickst. Die Zuschauer bekommen davon meistens nicht mal etwas mit. RTL-Moderatorin Annett Möller zeigt ihren Followern nun, wie es wirklich hinter den glamourösen TV-Kulissen aussieht.

Ausgerechnet in der ersten Sendung im neuen Jahr unterläuft Annett Möller ein kleiner Fauxpas. Bevor die RTL-Zuschauer darüber spotten, ergreift die Moderatorin die Initiative und geht offen damit um.

Schwanger? RTL-Moderatorin zeigt sich mit Kugelbauch

Nein, Annett Möller ist nicht wieder schwanger. Dennoch hält sich die 44-Jährige in einem neuen Foto den Bauch und lächelt stolz in die Kamera. Im Fall der Journalistin handelt es sich um ein sogenanntes „Food Baby“ (ein aufgeblähter Bauch nach dem Essen). Und das soll auch schuld daran sein, dass sie nicht mehr in ihre Kleidung passt.

Auf einem zweiten Bild zeigt sich Annett Möller von hinten und offenbart, dass der Reißverschluss ihres Rockes nicht mehr geschlossen werden kann. „Ich hab mir in den letzten Wochen einen kleinen Ranzen angefuttert“, gesteht die „Punkt 6“-Moderatorin bei Instagram.

RTL-Star muss improvisieren – Zuschauer ahnungslos: „Gar nicht aufgefallen“

Doch für das kleine Wohlstandsbäuchlein will sich Annett Möller nicht schämen. Ihre Devise lautet stattdessen: „Ich bin da ganz pragmatisch und lass die Woche eben einfach den Reißverschluss auf!“ Ein ehrliches Statement, für das die TV-Bekanntheit viel Lob erhält.

„Wer nach den Feiertagen in seine gewohnte Kleidung oder Uniform passt, hat etwas falsch gemacht. Finde ich super, dass du das so mit Humor nimmst“, kommentiert eine Frau begeistert. Eine andere fügt hinzu: „Seeehr sympathisch!“ Dass Annett an diesem Tag mit offenem Rock moderieren muss, scheint das RTL-Publikum allerdings gar nicht bemerkt zu haben. „Ist mir heute Morgen gar nicht aufgefallen“, versichert ihr eine Followerin.