RTL-Moderator geht auf Friedrich Merz los: „Denken Sie eigentlich eine Sekunde nach?“

Normalerweise ist RTL-Moderator Frank Buschmann mit launigen Unterhaltungsshows wie dem „RTL Turmspringen“, oder „Ninja Warrior“ auf Sendung. Oder man hört ihn als Sportkommentator, wie kürzlich noch beim Bundesliga-Showdown von BVB und Bayern.

Jetzt macht der RTL-Mann aber mit einem ganz anderen Thema von sich hören und zwar mit einem klaren Kommentar zur Politik des CDU-Parteivorsitzenden Friedrich Merz. Der sorgte am Samstag (3. Juni) mit einem Twitter-Beitrag für große Empörung. Auf der gleichen Plattform meldete sich anschließend Frank Buschmann stinksauer zu Wort.

RTL-Moderator Frank Buschmann reagiert auf CDU-Politiker

Angefangen, hatte alles mit der Aussage: „Mit jeder gegenderten Nachrichtensendung gehen ein paar hundert Stimmen mehr zur AfD. Gegenderte Sprache und identitäre Ideologie werden von einer großen Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr nur im Stillen abgelehnt. Sie werden als übergriffig empfunden.“

Es sind die Worte von Friedrich Merz, die zuerst in seinem Newsletter erschienen und anschließend auch nochmal auf dem Twitter-Kanal des CDU-Politikers online gingen. Die Kommentare dazu zeigen jede Menge Unverständnis und massive Kritik an der Aussage. Einer, der sich auch öffentlich dazu äußerte, ist Frank Buschmann. In seinem Beitrag wird er deutlich.

Frank Buschmann teilt aus

Auf Twitter schreibt der RTL-Moderator: „Sehr geehrter Herr Merz! Denken Sie eigentlich eine Sekunde nach, bevor Sie so etwas twittern? Manche Dinge in diesen Tagen muten ungewohnt und meinetwegen befremdlich an. Aber das Gendern (das mir völlig wurscht ist) ist eher nicht das, was unsere Gesellschaft spaltet!“

Auslöser für den Merz-Kommentar waren die Umfragewerte für die AfD. Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA zufolge, hat die Partei mit 19 Prozent einen neuen Höchstwert erreicht. Die CDU verschlechterte sich erneut. Friedrichs Merz nach habe das Gendern eine Mitschuld am Erfolg der AfD.