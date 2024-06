RTL legt die Karten offen – „Let’s Dance“ bricht heftigen Rekord

Ein glitzerndes Parkett, emotionale Pirouetten und Rekorde, die durch die Tanzdecke brechen. Die 17. Staffel von „Let’s Dance“ hat sich selbst übertroffen und Deutschland im Rhythmus der Begeisterung vereint.

Mit unglaublichen Marktanteilen und einer Nettoreichweite hat RTL einmal mehr bewiesen, dass Tanz mehr ist als nur Bewegung. Es ist pure Magie, die Millionen bindet…

RTL-Show „Let’s Dance“ sprengt alle Grenzen

Noch nie seit dem Start der Show im Jahr 2006 waren die Augen der 14- bis 49-Jährigen so gebannt auf die Tanzfläche gerichtet. Mit einem herausragenden Marktanteil von 22,1 Prozent in dieser Kernzielgruppe und einem atemberaubenden 27,5 Prozent bei den 14- bis 29-Jährigen beweist die Sendung „Let’s Dance“, dass sie in der Lage ist, selbst die jüngsten Zuschauer vor die Bildschirme zu locken.

Auch die 14- bis 59-Jährigen ließen sich das Tanzspektakel nicht entgehen. Hier glänzte die Show mit einem Marktanteil von 19,9 Prozent. Ein Quoten-Spitzenwert, der zuletzt 2011 erreicht wurde.

+++ Valentin Lusin: „Let’s Dance“-Profi in Sorge: „Ich muss was beichten!“ +++

Das große Finale, in dem Sänger Gabriel Kelly zum „Dancing Star 2024“ gekürt wurde, zog nicht weniger als 4,43 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an und erreichte Marktanteile von 23,2 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen sowie 25,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Spitzenwerte, die seit Jahren nicht mehr gesehen wurden.

Neben den beeindruckenden TV-Quoten hat „Let’s Dance“ auch digital neue Maßstäbe gesetzt. Die sozialen Netzwerke brodelten vor Tanzfieber.

Mehr als 765 Millionen Impressionen am Tag nach der Profi-Challenge zeigen, dass die RTL-Show nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch in den Herzen und auf den Smartphones der Fans lebt.

Ganze 16 Prozent mehr im Vergleich zur Vorjahresstaffel. Damit beweist die beliebte RTL-Show, dass die Tanzbegeisterung weiter wächst.