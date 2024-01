RTL lüftet „Let’s Dance“-Geheimnis – Fans können es kaum fassen

Die Tanz-Show „Let’s Dance“ gehört zu den absoluten RTL-Erfolgsformaten. Nicht nur TV-Zuschauer, sondern auch Stars aus allen Branchen sind heißt auf „Let’s Dance“. Kein Wunder, dass auch 2024 eine neue Staffel der RTL-Show startet – und das schon in wenigen Wochen!

Und RTL macht Fans nicht nur mit dem offiziellen Start-Datum glücklich, sondern hat auch gleich noch eine andere Bombe platzen lassen.

RTL: Startdatum für „Let’s Dance“ steht fest

Noch knapp einen Monat, dann hat das Leben für „Let’s Dance“-Anhänger endlich wieder einen Sinn. Wie RTL am Mittwoch (24. Januar) auf Instagram bekanntgab, wird die erste Show der neuen Staffel am 23. Februar um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Bei der Sendung handelt es sich mit der sogenannten „Kennenlern-Show“ um den klassischen Einsteiger in die neue Staffel. Die erste reguläre Ausgabe läuft eine Woche später, am 1. März um 20.15 Uhr auf dem Kölner Sender.

Die insgesamt 13 „Let’s Dance“-Shows werden ebenfalls altbewährt von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski moderiert. Doch eine Änderung gibt es für die neue Staffel dennoch.

RTL kündigt Neuerung an

So werden einige TV-Zuschauer oder auch Gäste im Studio ihren Augen wohl erstmal kaum trauen können. Denn RTL wird dem Parkett einen neuen Look verpassen. Wie der Kölner Sender ankündigte, soll die Neuerung „mehr Glamour und mehr Glanz in der für ‚Let’s Dance‘ typischen Wohlfühlatmosphäre“ schaffen.

Mehr Promi-Themen:

Welche Profis die 14 prominenten Teilnehmer unterstützen werden, das bleibt ebenfalls noch eine Überraschung. Klar ist nur, dass die „Let’s Dance“-Zuschauer sich unter anderem auf Fitness-Influencerin Sophia Thiel, Model Eva Padberg und Schauspieler Mark Keller freuen können. Die Vorfreude wird auch in den Kommentaren auf Instagram deutlich.

„Endlich, ich warte schon“, „Endlich hat mein Freitagabend wieder einen Sinn“, „Freue mich schon riesig auf die neue Staffel“, schreiben einige.