RTL-Star Ilka Bessin ganz offen: „Ich hatte Angst vor der Reaktion“

Auf der Bühne ist sie ein echter Wirbelwind, ihre Fans lieben sie – Ilka Bessin. Die Frau, die mit ihrer Kunstfigur Cindy aus Marzahn die deutsche Comedyszene zum Beben brachte, ist eine feste Größe in der Szene. Doch auch eine Ilka Bessin hat Sorgen und Ängste, wie sie nun in einem Instagram-Beitrag verdeutlicht.

Da sehen wir die 53-Jährige im Badeanzug am Strand sitzen. Ein Foto, das die Komikerin scheinbar viel Überwindung gekostet hat. „Als ich meine beste Freundin Albulena Krasniqi in unserem gemeinsamen Urlaub gefragt habe: ‚Meinst du, ich kann dieses Foto posten?‘ Sie antwortete: ‚Klar, warum nicht.‘ Das ist einfach gesagt. Ganz ehrlich“, so der RTL-Star, de bereits bei „Let’s Dance“ um die Wette tanzte.

RTL-Star Ilka Bessin teilt Foto am Strand

„Ich hatte Angst vor der Reaktion, Angst vor Äußerungen, die mich verletzen könnten, oder mir weh tun, aber sie sagte einfach zu mir:“ Zeig es den Menschen ruhig.“ Ich bin jetzt mal so mutig und ich poste es, auch wenn es gleich Kommentare gibt, die vielleicht nicht so cool sind. Ich kann euch aber dieses Bild einfach nicht unterschlagen. Schaut doch einfach mal, wie schön, dieses Meer ist. So voller Akzeptanz und voller Liebe. Habt euch lieb und respektiert euch“, so Bessin.

Aussagen, die die Fans gerne aufnehmen. „Wüsste keinen Grund, warum man ein solches Foto nicht posten sollte. Wem es nicht gefällt oder an der Person etwas auszusetzen hat, braucht es ja nicht anzuschauen“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren bei Instagram. Ein anderer Follower schreibt: „Ich sehe auf dem Bild eine Frau, die an einem wunderschönen Strand sitzt, und auf türkisblaues Meer schaut. Sie wirkt entspannt und zufrieden… und das ist alles, was zählt! Wer auch immer etwas anderes sieht und meint es kommentieren zu müssen, hat ein Problem, und zwar bei sich selbst!“

Während eine Dritte schreibt: „Das Foto mit dir, liebe Ilka, ist wunderschön. Du brauchst dich nicht verstecken!!! Ich finde es klasse.“ Dem ist nichts hinzuzufügen!