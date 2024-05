RTL verkündet „GZSZ“-Hammer! Gerücht wird endlich Wirklichkeit

Frischer Wind im RTL-Kiez bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“! Wie der Kölner Sender am Donnerstag (9. Mai) verkündete, wird der Cast ab dem Sommer um einen Neuzugang reicher.

Bei dem Gaststar handelt es sich um keinen Geringeren als Schauspieler Hardy Krüger. Der 56-Jährige hielt sich in der Vergangenheit schon öfter am Drehort in Babelsberg auf, macht Gerüchte um einen Engagement in der Serie endlich offiziell.

RTL holt Hardy Krüger zu „GZSZ“

Ausgerechnet zu seinem Geburtstag am Donnerstag machte RTL die Zusammenarbeit mit Hardy Krüger publik. Der 56-Jährige hat für eine Gastrolle bei „GZSZ“ unterschrieben, wird dort als plastischer Chirurg Lars Brunner zu sehen sein. Brunner, der gemäß seiner Rollen-Beschreibung ein „gutaussehender Frauenschwarm“ ist, kehrt in der Serie aus den USA nach Berlin zurück und hat dabei einige Geheimnisse im Gepäck.

Hardy Krüger übernimmt eine Gastrolle bei GZSZ! Foto: RTL Anna Riedel

Kein Geheimnis macht dagegen Hardy Krüger aus seiner Freude über die „GZSZ“-Rolle. „Ich musste nicht lange überlegen, denn ich spiele für mein Leben gerne. Die Schauspielerei ist die Arbeit, die mir großen Spaß macht. Und ‚GZSZ‘ ist eine der Serien, die es gefühlt schon immer gab und heute eine der wenigen Serien ist, die es noch gibt. Ich habe schon fast überall mitgespielt, nur noch nicht bei ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘. Das muss geändert werden, dachte ich mir“, erklärt der „Let’s Dance“-Teilnehmer von 2022.

+++ Andrea Kiewel: Nach „Fernsehgarten“-Auftritt zieht das ZDF ein klares Fazit +++

„GZSZ“-Neuzugang: „War schon oft in Babelsberg“

Wie genau es zu der Gastrolle kam, ist unklar – Gerüchte über Hardy Krüger gab es in Babelsberg aber scheinbar schon länger. „Seit vier Jahren bin ich in Berlin zu Hause und war schon oft in Babelsberg – zum Beispiel wegen verschiedener Synchronarbeiten. Dort hat sich wohl herumgesprochen, dass Hardy wieder drehen will. Dann klingelte das Telefon“, schildert der Schauspieler.

Mehr aktuelle Promi-Themen:

RTL zeigt Hardy Krüger bei „GZSZ“ erstmals am 6. August im TV und in der Mediathek RTL+, genauer in Folge 8.077.