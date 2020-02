RTL-Moderatorin teilt mutiges Bild: DAS hätten sich die wenigsten Frauen getraut

DAS hätten sich wohl nur die Wenigsten getraut. RTL-Explosiv-Moderatorin Sandra Kuhn zeigte sich vor Kurzem oberkörperfrei bei Instagram. So weit, so unspektakulär, könnte man meinen. Schließlich zeigen sich viele Menschen freizügig bei Instagram, warum also nicht auch die RTL-Frau?

Die Auflösung liefert Sandra Kuhn selber. So wurde die RTL-Moderatorin in nur 14 Monaten zwei Mal Mutter. Ihr Körper musste also einiges durchstehen.

RTL-Moderatorin Sandra Kuhn: Das ist extrem mutig

Kuhn auf Instagram: „Natürlich hat sich mein Körper durch die zwei Schwangerschaften extrem verändert. Natürlich bin ich manchmal frustriert, nicht mehr so auszusehen wie früher. Natürlich bin ich mit einer großen Narbe gezeichnet. Aber NATÜRLICH bin ich auch super stolz auf meinen Körper! Ich habe innerhalb von 14 Monaten zwei unfassbar tolle Kinder zur Welt gebracht. Mein Körper hat so unglaublich viel geleistet, das darf auch sehr gerne ein paar Spuren hinterlassen...“

--------------------

Das ist Sandra Kuhn:

Sandra Kuhn (geborene Schneiders) wurde am 22. Dezember 1981 in Düsseldorf geboren

Ihre journalistische Karriere begann sie 2001 als Praktikantin beim 17:30 Regionalmagazin von Sat.1

2002 wechselte sie zu RTL

Seit 2017 moderiert sie für RTL das Magazin Explosiv

Bevor sie bei Explosiv anheuerte war Kuhn jahrelang bei RTL2

---------------------

Fans feiern Sandra Kuhn für ihre Schönheit

Mit den Spuren meint Sandra Kuhn eine kleine Narbe, die sich an ihrem Unterbauch abzeichnet. Ansonsten hätte wohl kaum jemand sehen können, dass die 38-Jährige vor Kurzem Mutter wurde.

Ihre Fans feiern sie für ihre mutige Entscheidung:

Kannst stolz sein!

Wunderschöne Frau

Wunderschön bist du, liebe Sandra!!!

Wunderschön schaust Du aus!

Du bist und bleibst eine wunderschöne Frau!

Ein Körper mit Narben ist ein Körper mit Geschichten

(göt)