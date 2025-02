Dschungelcamp: Ex-Camper wettert – „Er ist mit einem Plan hineingegangen“

Das Dschungelcamp geht langsam aber sicher auf die Zielgeraden! Kein Wunder, dass die Neven blank liegen. So auch bei Maurice Dziwak (26). Der Grund? Die Zuschauer schenkten ihm nur wenige Anrufe. Maurice zeigt sich enttäuscht und traurig. Doch ist sein Kummer echt oder nur gespielt? Seine Mitstreiter haben da eine klare Meinung!

An Tag 11 war es wieder soweit: Wer muss das Dschungelcamp verlassen? Diesmal stand die Entscheidung zwischen Maurice und Edith Stehfest (29). Doch zur großen Überraschung musste keiner gehen. Statt zu feiern, herrschte bei Maurice jedoch große Zweifel. Die Zuschauer ließen den 26-Jährigen eiskalt im Regen stehen, was darauf hindeutet, dass er beim nächsten Mal möglicherweise rausfliegt.

Dschungelcamp-Star reagiert deutlich

Timur Ülker (35) versuchte, den verzweifelten Maurice zu trösten, doch das ging gründlich schief! Der Ex-„Kampf der Realitystars“-Teilnehmer wollte nichts von Timurs aufmunternden Worten hören und reagierte abweisend. Für Ex-Camperin Yeliz Koç (31) ein No-Go. Die Ex-Camperin ist überzeugt, dass Maurice ein falsches Spiel spielt. „Maurice versucht immer, seine Pläne und Fehler auf andere zu schieben. Dabei ist er derjenige, der mit einem Plan hineingegangen ist“, wetterte sie bei „Punkt 6“.

Auch seine Reaktion auf Timur findet sie völlig daneben: „Ich kann Timur gut verstehen. Er wollte Maurice nur motivieren. Ich fand, das ging gar nicht.“ Maurice fühlt sich jedoch wie ein Versager. Unter Tränen schluchzt er: „Ich habe meiner Familie zu Hause versprochen, dass ich hier alles geben werde und der Papa das gewinnt. Deswegen fühle ich mich so, als hätte ich sie enttäuscht.“ Auch Yeliz kennt das Gefühl wenig Anrufe zu bekommen. Schließlich musste sie als Zweite das Camp verlassen.

Auf einer Pressekonferenz, bei der auch diese Redaktion anwesend war, erklärte sie am nächsten Morgen: „Ich bin immer noch schockiert, dass ich raus bin.“ Die Ex-„Bachelor“-Kandidatin vermutet, dass ihr Rauswurf damit zu tun hatte, dass sie in keine Prüfung gewählt worden war. „Man hat mir ja gar nicht die Möglichkeit gegeben, mich in einer Prüfung zu beweisen“, erklärte sie.