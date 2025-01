RTL mit drastischer Dschungel-Änderung – Zuschauer werden es sofort bemerken

Auch die 18. Dschungelcamp-Staffel lockt wieder viele RTL-Zuschauer vor den Fernseher – das belegen zumindest die Einschaltquoten. Dementsprechend gespannt warten viele Fans darauf, dass am Sonntag (26. Januar) endlich 20.15 Uhr ist.

Denn erstmals wird das Dschungelcamp auf RTL schon zur Primetime ausgestrahlt. Doch in der 3. Folge erwartet die TV-Zuschauer noch eine weitere Änderung.

RTL kürzt Dschungelcamp-Folge

Für gewöhnlich zeigt RTL rund zwei Stunden, was die Camper in den letzten 24 Stunden getrieben habe. Wer hat den ersten Lagerkoller, zwischen welchen Promis knallt es und wer mausert sich langsam zum Publikumsliebling? Am Sonntagabend wird die Dschungelcamp-Ausstrahlung allerdings deutlich gerafft.

Grund dafür ist der Super Bowl. Seit 2023 überträgt der Privatsender die Spiele der NFL. Und am Sonntagabend entscheidet sich in den Play-Offs, wer einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Finale macht. Deshalb ist nach 40 Minuten Dschungelcamp bereits Schluss und es geht bei RTL sportlich weiter.

Furioses Finale am 9. Februar

Das hat auch Konsequenzen für „Die Stunde danach“. RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben erklärte in der Ausgabe vom 25. Januar am Ende der Sendung: „Morgen sind wir um 20.55 Uhr exklusiv bei RTL+ zu sehen.“ Es ist nicht das erste Mal, dass „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ für andere Formate weichen muss.

Im Vorjahr war das sogar zwei Mal der Fall. Doch die gute Nachricht ist, dass es für die 18. Staffel das einzige Mal bleibt, dass das Dschungelcamp gekürzt wird. Am 9. Februar könnten sogar Dschungel- und Superbowl-Fans etwas zu feiern haben. Zuerst küren Sonja Zietlow und Jan Köppen den König oder die Königin der Staffel. Und direkt im Anschluss ab 23.15 Uhr wird das Finale im American Football übertragen. Lediglich Angela Finger-Erben und ihre Gäste werden wieder auf dem Streamingdienst verbannt.