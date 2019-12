RTL: Krankheits-Drama um „Schwiegertochter gesucht“-Star – „Ich habe Angst...“

Drama um RTL-Ingo! Der „Schwiegertochter gesucht“-Star hat die Liebe seines Lebens endlich gefunden, ist sogar mit seiner Annika aus Krefeld verlobt. Doch dem Kuppel-Kandidaten geht es trotz Frau an seiner Seite gar nicht gut.

RTL-Star Ingo ist krank, leidet an Sarkoidose – eine unheilbare Lungenkrankheit, bei der sich Knoten bilden, die die Organfunktion stören.

Ein schwerer Schicksalsschlag für den „Schwiegertochter gesucht“-Liebling. Seine Verlobte hat große Angst um Ingo.

RTL: Drama um „Schwiegertochter gesucht“-Ingo – „Ich habe Angst...“

Annika erklärt gegenüber RTL, wie schlimm sich die Krankheit bei ihrem Ingo bemerkbar macht.

„Er ist viel am Husten, teilweise so, dass ich denke: ‚Der kippt mir jetzt gleich von der Couch.‘ Er hat kaum eine Chance im Hustenanfall, Luft zu holen. Das ist so anstrengend. Danach ist er so kaputt, dann legt er sich erst mal hin“, so Annika.

Sie habe so sehr Angst um ihren Verlobten, davor, dass er aus dem Hustenanfall womöglich nicht rauskommt. Denn dann gäbe es nur noch eine Möglichkeit: „Dann bleibt nur noch der Notarzt.“

RTL-Star Ingo hat nur eine Hoffnung

Für RTL-Star Ingo bleibt jetzt nur die Hoffnung, dass die Forschung irgendwann doch noch ein Heilmittel findet. Aus diesem Grund geht er damit jetzt auch so intensiv an die Öffentlichkeit. Denn je mehr Menschen von dieser Krankheit wüssten, desto mehr könne dafür auch getan werden.

Immerhin: Alleine ist der TV-Kultstar nicht während dieser schweren Zeit.

Krankheit schon im Sommer thematisiert

Bereits im Juni dieses Jahres ließ der „Schwiegertochter gesucht"-Kandidat seine Fans an seiner Krankheit teilhaben. Erklärte damals, eine Reha machen zu wollen, um seinen Bewegungsapparat mehr in Gang zu bringen und stellte obendrein noch eine Sache klar.