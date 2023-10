RTL lässt die Katze aus dem Sack – Fans von „Die Verräter“ dürfen sich freuen

Es ist wohl der TV-Hit der letzten Wochen: „Die Verräter“ ist aktuell in aller Munde. In der RTL-Sendung treffen insgesamt 16 deutsche Promis aufeinander und spielen um 50.000 Euro. Das Prinzip ist so simpel wie genial: Es gilt, die ausgewählten Verräter zu entlarven, ähnlich wie bei dem beliebten Kinderspiel „Werwolf“.

Werden die Loyalen es am Ende schaffen, alle Verräter rauszukegeln oder gewinnen die Verräter das Geld am Ende? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Fans von „Die Verräter“ von Beginn an. Nun, wo sich die erste Staffel dem Ende neigt, gibt es endlich Klarheit. Doch wie geht es weiter? RTL bestätigt das, was sich viele Fans mit Sicherheit wünschen.

RTL: „Die Verräter“ wird zum Publikumsliebling

Die finale Folge gibt es bereits bei RTL+ zu sehen. Somit ist vielen Zuschauern bereits vor der TV-Ausstrahlung klar, wer die Sendung letztendlich gewinnen wird. Doch viele Fans bekommen gar nicht genug vom Format und fragen bereits jetzt nach einer weiteren Staffel.

Eine Kandidatin, die von Beginn an im Mittelpunkt stand, ist Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack. Die Ex-Frau von Stefan Mross ist von Beginn an in der Rolle der Verräterin und sorgte mit der ein oder anderen Aktion für Aufsehen. Auf Instagram macht sie im Rahmen einer Fragerunde eine eindeutige Anspielung auf eine Wiedersehens-Folge. Nun äußert sich RTL dazu.

RTL-Star macht Andeutung – RTL bestätigt den Verdacht

In zahlreichen RTL-Formaten ist es gang und gäbe, dass es nach dem Finale eine Wiedersehensfolge gibt, bei der alle Kandidaten nochmal aufeinandertreffen und die Geschehnisse gemeinsam aufarbeiten. In ihrer Instagram-Story gibt Anna-Carina Woitschack einen Hinweis darauf, ob auch „Die Verräter“ ein Wiedersehen haben werden. Dort schreibt die Sängerin bloß: „Vielleicht weiß ich da schon etwas mehr.“

Auf Anfrage dieser Redaktion bestätigt RTL nun, dass es ein Wiedersehen geben wird. In dem Statement heißt es: „Ja, wir können bestätigen, dass es ein Social-Wiedersehen gibt, das wir zeitnah auf YouTube und RTL+ veröffentlichen werden.“