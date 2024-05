RTL-Star verkündet trauriges Ehe-Aus – „Ich bin gebrochen“

Treue Fans der RTL-Sendung „Der Bachelor“ werden sich noch gut an sie erinnern können: Clea-Lacy Juhn hat im Jahr 2017 die letzte Rose von Sebastian Pannek bekommen. Zwar hat es mit dem Rosenkavalier auf lange Sicht nicht geklappt, doch dafür hat sie in einem anderen Mann ihre Liebe gefunden. Jetzt folgt allerdings die Schocknachricht.

RTL-Star Clea-Lacy teilt traurige Botschaft

Am Mittwoch (1. Mai) verkündet der TV-Star das Ende ihrer Ehe. „Ich bin gebrochen. Ihr habt bereits seit einiger Zeit bemerkt, dass es hier auf meinem Kanal nur noch mich und meine Babys gibt. Das ist nicht ohne Grund. Ja, ich werde zukünftig alleinerziehend sein“, schreibt die schwangere 32-Jährige.

Weiter heißt es: „Ich weiß aktuell manchmal nicht, wie ich den bevorstehenden Tag packen soll. Ich bin gebrochen, wie ich es vorher noch nie in meinem Leben gewesen bin. Wut, Enttäuschung und Trauer überkommen mich. Ich hätte mir niemals vorstellen können einmal in dieser Situation zu stecken. Ich frage mich an manchen Tagen, wie viel es noch auszuhalten gilt und irgendwie muss es weitergehen. Ich werde funktionieren müssen – ich möchte es! – für meine Söhne! Ich werde eine Löwenmama sein, ich werde für sie da sein und werde ihnen all meine Liebe schenken, die ich habe. Während ich diese Zeile schreibe, spüre ich Tritte und weiß – ich werde nie alleine sein!“

RTL-Star zieht die Reißleine

Clea-Lacy Juhn leidet augenscheinlich unter dieser Situation. Daher hat sie einen folgenschweren Entschluss gefasst. „Seit Wochen/Monaten versuche ich, euch täglich weiterhin ein Lächeln zu schenken, dennoch sieht es innerlich bei mir ganz anders aus. Ich möchte mir, meinem Körper und meinen Gedanken den Raum geben, mich neu zu sortieren und orientieren. (…) Ich werde eine Verschnaufpause einlegen“, schreibt sie.

Wie lange sie nun abtauchen wird, verrät die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin nicht. Bleibt also abzuwarten, wann ihre Fans wieder ein Lebenszeichen von ihr bekommen werden.