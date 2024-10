RTL-Comeback von Ulrike von der Groeben? Moderatorin lässt tief blicken

Lange ist die letzte „RTL Aktuell“-Sendung von Moderatorin Ulrike von der Groeben noch nicht her, da plagt die 67-Jährige wohl schon der Abschiedsschmerz. Wie RTL zeigt, stattete die langjährige Nachrichtensprecherin dem Sender kürzlich einen Besuch ab, stellte sich dabei in dem Format „Ein Promi ein Joker“ pikanten Fragen von Moderator David Modjarad.

Der will von dem ehemaligen RTL-Star wissen, ob ein Comeback bei dem Kölner Sender denkbar wäre. Die Antwort von von der Groeben fällt eindeutig aus.

RTL: Ulrike von der Groeben über Rückkehr

Gemeinsam mit RTL-Star Peter Kloeppel moderierte Ulrike von der Groeben über 30 Jahre lang das RTL-Nachrichtenmagazin „RTL Aktuell“, im August 2024 nahmen beide Abschied von der Sendung und gingen in den RTL-Ruhestand.

So ganz kann die zweifache Mutter aber nicht ohne ihren ehemaligen Arbeitgeber, stand sie doch jetzt bei „Ein Promi ein Joker“ mit David Modjarad Rede und Antwort. Der fackelte auch nicht lang und stellte die Frage, die wohl viele TV-Zuschauer und Fans beschäftigt: Könnte sich Ulrike von der Groeben eine Rückkehr mit einem neuem TV-Format vorstellen? Könnte man sie etwa bald wieder regelmäßig bei RTL sehen?

RTL: Heftige Ansage

„Never ever“, schießt es direkt aus der 67-Jährigen heraus. Für kurze Auftritte in „Talk-Formaten“ oder „lustigen Rätsel-Shows“ wäre sie zwar zu haben, „aber eine regelmäßige Sendung? Nein“, stellt Ulrike von der Groeben klar.

Wäre das also geklärt. Doch wie ist eigentlich das Verhältnis zu Kloeppel mittlerweile, schließlich standen die beiden fast täglich gemeinsam vor der Kamera, will Modjarad wissen. Tatsächlich findet kein täglicher oder wöchentlich Kontakt, etwa per Whatsapp statt. Früher hätte man auch nicht telefoniert oder sich geschrieben, weil man sich sowieso jeden Tag gesehen hat, gibt die RTL-Moderatorin zu:

„Da haben wir uns gar nicht geschrieben, da haben wir nicht telefoniert, da haben wir über den Tisch gerufen oder uns in der Kantine getroffen.“ Wenn sie jetzt wissen möchte, was bei ihrem ehemaligen Kollegen so los ist, müssen sie sich treffen. „Das geht ja gar nicht anders, durch die Arbeit sehen wir uns ja nicht mehr“, stellt Ulrike von der Groeben folgerichtig fest.