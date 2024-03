RTL2 verkündet neue Folgen DIESER beliebten Doku-Soap

Nach einer Serie von Wiederholungen steht den Zuschauern von RTL2 ein Frühjahresupdate bevor. Der Sender hat die Ausstrahlung von fünf brandneuen Folgen der Sozialreportage „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern“ angekündigt.

RTL2: DANN kommen die neuen Folgen

Ab dem 16. April werden diese immer dienstags um 20:15 Uhr das Programm bereichern, wie der Sender nun verkündet. Damit gewährt RTL2 den Zuschauern erneut bewegende Einblicke in das Leben von Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden. Die Sendung knüpft damit an frühere Erfolge an und ergänzt das Abendprogramm, das bereits mit Formaten wie „Hartz und herzlich“ und „Mensch Retter“ für hohe Einschaltquoten sorgte.

Die neuen Episoden versprechen, unterschiedliche Schicksale hautnah zu beleuchten. Vom Langzeitarbeitslosen, der von Hartz IV lebt, über Obdachlose, die ums Überleben kämpfen. Ebenso werden hart arbeitende Menschen porträtiert, die trotz aller Mühen kaum über die Runden kommen. Eine dieser Personen ist Klaus.

Das Leben des 59-jährigen Frührentners gerät nach der Trennung von seiner Frau aus den Fugen. Seit einem halben Jahr lebt er in seinem Auto und ringt mit seiner Alkoholsucht. Trotz aller Widrigkeiten hat er die Hoffnung auf eine bessere Zukunft noch nicht aufgegeben. Ein weiterer Protagonist der neuen Staffel ist Carola. Die 38-jährige Langzeitarbeitslose entscheidet, ihre Zeit lieber mit ihrem Partner zu verbringen, als sich auf die Suche nach einem Job zu machen.