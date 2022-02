Royals: Irre Pläne zum Jubiläum der Queen – „Nationaler Rekord“

Die britischen Royals feiern im Februar einen historischen Tag. Das hat es vor Queen Elizabeth II. noch nie gegeben: Die 95-Jährige ist seit unglaublichen 70 Jahren im Amt und damit die dienstälteste Monarchin der Welt.

Das wollen die Royals und ihr Volk natürlich gebührend feiern. Für das Platinum-Jubiläum der Königin haben sie deshalb etwas ganz Besonderes geplant.

Royals zelebrieren 70-jährige Amtszeit von Queen Elizabeth II. – das ganze Land feiert mit

Es soll einzigartig, ikonisch und rekordverdächtig werden: Die Royals wollen das Platin-Jubiläum von Queen Elizabeth II. zu einem unvergesslichen Tag machen. Und das ganze Land zieht mit.

„Wir wollen so viele Menschen wie möglich beteiligen. Wenn es mehr als zehn Millionen werden, ist das ein nationaler Rekord“, kündigt der britische Schauspieler Ross Kemp im BBC-Interview an. Gemeint ist damit eine landesweite Party im Juni, an der alle Briten teilnehmen sollen. Zwar hat Queen Elizabeth II. den Thron schon nach dem Tod ihres Vaters König George VI. am 6. Februar 1952 bestiegen, dennoch finden ihre Jubiläumsfeiern in der Regel erst im Juni statt.

Für das Platin-Jubiläum von Queen Elizabeth II. wollen die Briten einen Rekord knacken. Foto: IMAGO / United Archives International, IMAGO / ZUMA Press

Royals-Party findet vier Monate nach Jubiläum statt – Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

„Das liegt vor allem am englischen Wetter“, erklärt die Royals-Biografin Jane Ridley. Für den 5. Juni, dem Tag, an dem die Paraden und andere Feierlichkeiten stattfinden sollen, laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren.

Ross Kemp und zahlreiche andere britische Promis wie Gareth Southgate, Gary Lineker und Levi Roots wollen für den 5. Juni einen „Dankeschön“-Tag organisieren, an dem sich alle Briten beteiligen sollen. Es handle sich dabei um einen Anlass, seinen Freunden, Nachbarn und auch den Beschäftigten im Gesundheitswesen Danke zu sagen und miteinander das Leben zu feiern.

Queen Elizabeth II. in der Staatskutsche zu ihrem Diamanten-Jubiläum im Juni 2014. Foto: imago/PPE

Sollten sich dabei wirklich mehr als zehn Millionen Menschen beteiligen, würden sie an diesem Tag sogar einen landesweiten Rekord knacken, wie Kemp angekündigt hat.

----------------------------------------

Mehr zu den Royals:

----------------------------------------

Und welcher Anlass wäre dafür besser geeignet als das Platin-Jubiläum der Queen? „Thronjubiläen sind ein großartiger Anlass für einen Monarchen, mit dem Volk in Kontakt zu kommen“, beteuert Historikerin Jane Ridley.