Royals: Wirbel um Bild von Prinz George – „Unfassbar!“

Seit der Veröffentlichung der Netflix-Miniserie „Harry & Meghan“ sprechen alle nur noch über die Royals-Aussteiger – und wie sehr sie unter dem Palast gelitten haben. Die Kinder in der Königsfamilie geraten bei all dem Drama zwischen Kate, William, Harry und Meghan schnell in Vergessenheit.

Nun ist es aber der Royals-Nachwuchs, der die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregt. Kein Geringerer als Thronfolger Prinz George landet wegen eines neuen Bildes in den Schlagzeilen. Die Anhänger der Königsfamilie wirken geradezu fassungslos.

Royals veröffentlichen Gemälde von Prinz George bei Instagram

Während die erwachsenen Royals eher durch Paparazzi-Schnappschüsse auffallen, macht Prinz George mit einem eigenen Kunstwerk auf sich aufmerksam. Der Neunjährige hat passend zur Weihnachtszeit ein Aquarellbild gemalt, das seine stolzen Eltern sogar mit ihren Instagram-Followern teilen.

Auf dem Gemälde sind ein Rentier sowie zwei Rotkehlchen zu erkennen, rundherum schneit es dicke, weiße Flocken vom Himmel. Das Motiv besticht durch seine Details und die äußerst gelungene Darstellung des Rentiers. Da staunen selbst die Erwachsenen. Schlummert in Prinz George etwa ein Ausnahmekünstler?

Royals-Fans sind entzückt: „Was für ein talentierter junger Mann“

Dass ein neunjähriger Junge hinter diesem niedlichen Weihnachtsbild steckt, hätten die Fans der Royals nicht erwartet. In der Kommentarspalte wird Prinz George deshalb umso mehr mit Komplimenten überschüttet. „Unfassbar! Ich hoffe, das ist erst der Anfang“, schreibt eine Frau. Eine andere kommentiert: „Die Farben. Die Details. Alles ist perfekt. Was für ein talentierter junger Mann.“ Von einigen Nutzern wird der Kleine sogar schon als „zukünftiger Künstlerkönig“ betitelt. „Wow, das sollten Sie nächstes Jahr als Karte herausgeben, deren Erlös für wohltätige Zwecke bestimmt ist“, schlägt eine Dame vor.

Dabei ist Prinz George längst nicht der einzige Künstler in Englands Königshaus. Seine Mutter Kate ist für ihre Leidenschaft zur Fotografie bekannt, während sein Großvater König Charles III. eine Begabung für Aquarellmalerei hat. Seine Gemälde sind erstmals im Jahr 1977 auf Schloss Windsor ausgestellt worden.