König Charles III. bricht uralte Tradition – „Bahnbrechend“

König Charles III. (75) sorgt für mächtig Wirbel, denn er bricht mit einer jahrhundertealten Tradition. Im Zentrum des Spektakels: ein exklusiver Dokumentarfilm über den Monarchen, der schon bald auf Amazon Prime Video zu sehen sein wird.

Prinz Harry und Meghan bekommen Konkurrenz. Nach ihren Netflix-Deals schlägt nun auch Charles einen neuen Weg ein und bringt das Königshaus in die Welt des Streamings. Die Dreharbeiten zu dieser revolutionären Doku haben laut dem „Hello!“-Magazin bereits im Januar begonnen und finden am malerischen Dumfries House in Schottland statt.

König Charles III. feiert sein Streaming-Debüt

Es geht um nichts Geringeres als die „Philosophie der Harmonie“ – der König von Großbritannien setzt auf Umweltschutz, Nachhaltigkeit und wohltätige Projekte. Seine Organisation „The King’s Foundation“ bezeichnet den Film laut der „Daily Mail“ als einen „bahnbrechenden Meilenstein“ und feiert damit 35 Jahre Engagement für die Natur und die Gemeinschaften.

Ein radikaler Schritt für die Royals: Statt wie gewohnt mit der BBC oder ITV zu kooperieren, zieht Charles die Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Riesen Amazon vor. Ein klarer Bruch mit der traditionellen Medienpolitik des britischen Königshauses, das bislang auf das heimische Fernsehen setzte. Die Entscheidung, Amazon den Zuschlag zu geben, wird laut dem „Hello!“-Magazin als strategischer Schachzug gesehen, um ein weltweites Publikum zu erreichen.

Doch es ist nicht das erste Mal, dass Charles im Rampenlicht steht. Bereits in verschiedenen TV-Sendungen zeigte sich der Monarch von seiner volksnahen Seite. Zuletzt war er in einer BBC-Weihnachtssondersendung und in „The Repair Shop“ zu sehen, wo er die Arbeit seiner Stiftung unterstützte und über traditionelles Handwerk sprach.