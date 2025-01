Royals-Experte deutlich: „Es tut weh, zu sehen“

Es war einer der größten Royals-Skandale der vergangen Jahre: Vor ziemlich genau fünf Jahren entledigten sich Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle aller royaler Pflichten, verließen Großbritannien und begannen ein neues Leben in den USA.

Während Kate Middleton und Prinz William mit ihren Kindern in Großbritannien blieben, ihnen so ein Aufwachsen inmitten der königlichen Familie ermöglichten, war ein Kontakt zu ihrer Cousine und ihrem Cousin in Amerika kaum möglich. Nun scheint es aber, als würde – zumindest bei Prinz Harry – ein Umdenken einsetzen. Das zumindest wollen Royals-Experten entdeckt haben. Auch in Bezug auf sein Skandalbuch „Spare“.

Prinz Harry will mehr Kontakt zur royalen Familie

„Obwohl Harry froh ist, dass er endlich zu allem, was mit Spare passiert ist, Stellung nehmen konnte, gibt es einen Teil von ihm, der das alles und die Art und Weise, wie es gehandhabt wurde, bedauert“, heißt es gegenüber dem „Mirror“. Und weiter: „Er war immer noch sehr wütend darüber, wie seine Familie ihn behandelt hatte, und wollte, dass sie es wissen. Er hatte das Gefühl, dass sie ihm nur durch sein Buch zuhören würden. Aber rückblickend ist er sich nicht sicher, ob es richtig gehandhabt wurde, und er wurde dafür stark kritisiert und hat seiner Familie sehr wehgetan.“

Harry hoffe sogar, so die Quelle, dass wieder eine engere Beziehung zu seiner Familie möglich sei. Auch im Sinne seiner Kinder. Ein Punkt, den er angeblich mit seiner Frau Meghan Markle gemein hat. „Sie und Harry haben beide Bilder vom Weihnachtskonzert und von den Royals zu Weihnachten gesehen und bedauern einige Dinge – insbesondere, dass sie keine Beziehung zu Harrys Familie haben.“

Und weiter: „Es tut weh zu sehen, wie alle Kinder miteinander auskommen, während ihre Kleinen ihre Cousins ​​oder ihre Großfamilie nicht wirklich kennen.“