Royals: Drama um Meghan Markle und Prinz Harry – sie werden ...

Keine Royals mehr – was das bedeutet, wird Meghan Markle und Prinz Harry erst bald klar werden. (Archivfoto)

Es wird ernst: Seit Mittwoch sind Meghan Markle und Prinz Harry keine „Berufs“-Royals mehr. Das Paar hat sich bereits in seiner neuen Wahlheimat Los Angeles nieder gelassen.

Doch vieles spricht dafür, dass die ehemaligen Royals ihr altes Leben noch sehr vermissen werden.

Royals: Harte Realität für Harry und Meghan

Das Royals-Paar Harry und Meghan ist offiziell raus: Raus aus dem britischen Königshaus, raus aus den königlichen Pflichten – und raus aus England.

Erst zogen die beiden nach Kanada, vor einigen Tage dann in die Schauspiel-Stadt Los Angeles. Zwar verlassen Prinz Harry und seine Meghan mit Sohn Archie wegen der Corona-Krise aktuell ohnehin nicht ihr Haus – aber sobald sie ihren ersten Fuß vor die Tür setzen, werden sie mit einer ungewohnten Gefahr konfrontiert.

DAS kommt auf Harry und Meghan zu

So prophezeit „The Sun“, dass die kleine Familie vor allem Probleme mit den Paparazzi in ihrer neuen Heimat bekommen wird.

-------------------------------

Mehr Themen:

-----------------------------

Während die Fotografen in England strengen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen, wird die Privatsphäre in der Glamour-Stadt durchaus lockerer bewertet. Paparazzi verschafften sich schon Zugang zu Schulhöfen oder postierten sich vor Arztpraxen.

+++Meghan Markle: Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht – „Sie besteht darauf ...“+++

Der 35-jährige Harry und seine Frau teilten zwar mit, dass sie die Kosten für ihre Sicherheit (geschätzt fast fünf Millionen Dollar) aus eigener Tasche zahlen werden, doch irgendwo muss dieses Geld in Zukunft her kommen.

+++Coronavirus im TV: RTL wirft beliebte Show aus dem Programm ++ ARD und ZDF planen drastische Maßnahmen+++

Keine Aufmerksamkeit auf den Royals während Corona-Krise

Deshalb werden Harry und Meghan nach Ende der Corona-Krise besonders anfällig dafür sein, ihre Kontakt zu Hollywoods Reichen und Schönen zu pflegen, so „The Sun“. Immerhin hat die 38-Jährige den ersten Deal mit Disney schon an Land gezogen – allerdings ohne Gehalt >>>> wie du hier lesen kannst.

Aktuell dürfte es den ehemaligen Royals nicht in die Karten spielen, dass ihr offizieller Austritt aus dem Königshaus und der Umzug nach Los Angeles im Schatten der Corona-Krise stattfand >>>> Lies hier, wie sich Prinz Charles nach seiner Corona-Infektion in der Öffentlichkeit zurück meldete. (kv)